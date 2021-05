Van 24 tot 30 mei lanceert Creamoda, de Belgische modefederatie, een tweede editie van #Ikkoopbelgisch. Creamoda werkt daarvoor samen met zowat 40 influencers en tal van Belgische modemerken.

De coronacrisis en bijkomende maatregelen hebben volgens Creamoda een economische impact gehad op de Belgische modemerken. De modefederatie wil om die reden de merken in de kijker zetten op sociale media tijdens een tweede editie van #Ikkoopbelgisch. Van 24 tot 30 mei werken een veertigtal influencers samen met hun favoriete Belgisch modemerk.

Ultieme fan

'Het nieuwe element in de tweede editie van de #Ikkoopbelgisch Insta Story Week is dat we de influencers dit jaar, als ultieme 'fan of the brand' de regie van de campagne in eigen handen geven', zegt Wendy Luyckx, communicatieverantwoordelijke van Creamoda. 'We hebben elk Belgisch merk gematcht vanuit hun DNA en stijl met één van hun favoriete influencers.'

Deelnemende influencers zullen op sociale media relevante informatie delen over een Belgisch modemerk, van hun persoonlijke beleving met het merk tot de nieuwe collecties. De influencers kiezen zelf wat ze met hun achterban delen. 'Op die manier krijgt de boodschap niet alleen meer kracht, maar vooral meer creativiteit, authenticiteit en geloofwaardigheid', volgens Luyckx.

Derde editie

Van 11 tot 17 oktober volgt dan een derde editie van de Week van de Belgische Mode, een samenwerking van Creamoda en Mode Unie. Tijdens die week zal het initiatief #Ikkoopbelgisch, naast tal van andere activiteiten en samenwerkingen, een belangrijk deel van de campagne vormen.

