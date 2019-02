Mode zonder dierenleed: Victoria Beckham bant exotische dierenhuiden

Twee maanden nadat Chanel beloofd heeft om geen exotische dierenhuiden meer te gebruiken, springt ook Victoria Beckham op de kar. De reden voor deze beslissing is tweeledig, aldus het modemerk.

'Als bedrijf zijn we al een tijdje op zoek naar producten die ethisch geproduceerd worden en een minder grote milieu-impact hebben', licht een woordvoerder toe aan WWD. 'We zijn dan ook blij te kunnen bevestigen dat we stoppen met het gebruik van exotische huiden in al onze toekomstige collecties, vanaf onze FW19-show. Deze beslissing komt niet enkel voort uit de wens van het merk om ethischer te produceren, maar ook op vraag van onze klanten.'

Weg met dierenleed

PETA juicht de ban van exotische huiden toe. 'De beslissing van Victoria Beckham zal het lijden van talloze dieren vermijden. We roepen andere luxemodehuizen op om haar voorbeeld te volgen', klinkt het. Merken zoals Vivienne Westwood en Diane von Furstenberg gaven al aan ook geen ontwerpen meer te maken met exotische dierenhuiden. In december lichtte de president van Chanel Bruno Pavlovsky toe waarom ook zij deze keuze maakten. Het is volgens Pavlovsky tegenwoordig te moeilijk om huiden te vinden die voldoen aan de kwaliteitseisen van het merk en op een ethische manier geproduceerd worden.

Dat deze grote luxemerken beslissen om geen dierenleed meer op hun geweten te hebben, kadert in een grotere trend van vegan mode. Zo werd begin februari voor het eerst een vegan fashion week georganiseerd in Los Angeles. Ook zijn er steeds meer alternatieven voor dierlijke materialen op de markt.

Steeds minder labels durven bont nog aan de man te brengen, maar enkele grote modehuizen blijven vooralsnog exotische dierenhuiden gebruiken. Sommige onder hen kopen boerderijen van exotische dieren, zoals krokodillen, op om niet zonder exotisch leer te vallen. Dierenrechtenorganisatie Peta is er niet over te spreken. 'Dit heeft niets te maken met dierenwelzijn', vertelde de organisatie in 2017 aan weekend.be. 'Dit is gewoon een cover-up voor alle verschrikkelijke verhalen die er de ronde doen over de manier waarop de dieren die dienen voor hun modieuze producten behandeld worden. (...) Zolang dieren als handelsgoederen worden gezien zal de wreedheid jegens hen niet ophouden.'