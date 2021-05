Mode Unie wil een duidelijk plan van aanpak opdat braderijen deze zomer zouden kunnen plaatsvinden. Dat meldt de sectororganisatie donderdag. De braderijen zijn nodig om de grote stocks die momenteel nog in de modewinkels liggen te kunnen verkopen en het slechte seizoen nog enigszins te kunnen recupereren, klinkt het.

De modewinkels kenden door de coronacrisis vorig jaar een zware minverkoop. De koopjesperiode in januari was bijzonder slecht en de lenteverkoop verloopt moeilijk door de coronamaatregelen. 'Het individueel shoppen zorgde ervoor dat de verkoop in februari niet op gang kwam en met het invoeren van het afspraakshoppen eind maart stuikte de verkoop binnen de modedetailhandel compleet in elkaar', zegt Mode Unie. 'Modehandelaars sloten de paaspauze af met een hallucinant omzetverlies van 58,4 procent. De overstock door deze maatregelen is ongezien. We moeten elke opportuniteit aanwenden om deze voorraad met houdbaarheidsdatum nog verkocht te krijgen', aldus de sectorfederatie.

'Het voorjaarsseizoen is niet meer te redden, maar de overheid kan er wel voor zorgen dat, door het toelaten van braderijen, modehandelaars nog een stukje van de geleden verliezen op kunnen halen', zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. 'Braderijen zorgen immers voor een belangrijk deel van de omzet in het voorjaar voor de modedetailhandel, dat we vorig jaar ook al moesten missen. Tijdens een braderijweek verkopen zelfstandige moderetailers tot 7 procent van hun voorjaarsomzet, in deze tijden meer dan ooit noodzakelijk om de verliezen enigszins te beperken. Deze dit jaar toelaten, is een activiteit in de buitenlucht die veilig kan, voor extra verkoop zorgt in de modesector én de overheid geen geld kost. Een win-win voor iedereen', aldus Delanghe.

