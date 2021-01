De winterkoopjes, die nog tot 15 februari duren, zijn allerminst een succes. Dat schrijft De Zondag op basis van een rondvraag van Mode Unie en Unizo bij 325 zelfstandige modehandelaars. 'Wij krijgen veel telefoontjes van radeloze ondernemers. Er moet dringend iets gebeuren', zegt directeur van Mode Unie Isolde Delanghe.

Uit de rondvraag blijkt dat acht op de tien ondernemers voorlopig minder hebben verkocht tijdens de wintersolden dan normaal het geval is. 'Gemiddeld gaat het om een minverkoop van 26 procent, maar dat cijfer geeft een vertekend beeld. Heel wat lingeriezaken hebben wel goed gedraaid door de verkoop van homewear. Onder meer dankzij hen blijft het cijfer op 26 procent steken, maar in werkelijkheid is het verlies voor onze modehandelaars groter', aldus Delanghe.

Zorgwekkend is ook dat winkeliers het komende zomerseizoen negatief inschatten. 'De reserves binnen onze sector zijn zo goed als op. (...) Wij krijgen wekelijks telefoontjes van ondernemers in tranen, die radeloos en in paniek zijn.' Mode Unie dringt daarom op versterkende maatregelen aan. De belangenvereniging wil een financiële compensatie en een tijdelijke btw-verlaging, net zoals in de horeca. (Belga)

