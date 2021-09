De Belgisch-Amerikaanse mode-ontwerpster Diane von Fürstenberg is in New York benoemd tot commandeur in de Kroonorde.

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès bracht haar die boodschap tijdens een lunch in de residentie van de Belgische consul-generaal in New York, in de marge van de Algemene Vergadering van de VN.

Von Fürstenberg werd in 1946 geboren in Brussel, maar Wilmès merkte op dat ze behalve een Belgische ook een wereldburger is. 'Uw gehechtheid aan België is een grote eer voor al uw landgenoten, want uw succes straalt uit naar de Verenigde Staten en ver daarbuiten. U doet België schitteren.'

In haar toespraak beklemtoonde Wilmès het belang van Von Fürstenberg als een rolmodel, al voor dat woord populair werd. 'U bent een moderne, machtige, vrouwelijke ontwerper die een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de mode door de wikkeljurk te ontwerpen. En ik ben een grote fan.'

Daarnaast verdient ze deze bekroning voor haar succes als zakenvrouw en haar strijd voor vrouwenrechten en vrouwelijk leiderschap, meent de MR-vicepremier. Ook Von Fürstenbergs band met haar moeder, die tijdens de Tweede Wereldoorlog de concentratiekampen overleefde, werd aangestipt. Dat alles maakt van de mode-ontwerpster een 'inspirerende vrouw'.

