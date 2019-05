Luxemodegroep LVMH zet grote stappen in de strijd voor transparantie en authenticiteit in de modewereld. In samenwerking met Microsoft en het technologiebedrijf ConsenSys ontwikkelde het een nieuw platform, waarop consumenten kunnen nagaan wat de herkomst van hun luxegoederen is.

Studies wezen het al uit: de modesector neemt het niet zo nauw met duurzaamheid. Ondanks de vele berichten over milieuvriendelijke initiatieven en ethische projecten, blijft de sector slecht scoren. Een van de grootste redenen daarvoor is dat bedrijven de impact op het milieu en de ethische achtergrond van hun producten niet altijd juist kunnen inschatten.

Een hulpmiddel dat daarbij kan helpen is blockchain, een technologie die haar oorsprong in de wereld van de bitcoin vond. Het principe kan je vergelijken met een open boekhouding, waarvan alle transacties opgeslagen worden op een server. Nadat de transacties worden samengevoegd, ontstaat er een keten: een afspiegeling van iedere stap die de bitcoin doorlopen heeft. Iets achteraf aanpassen in de keten is onmogelijk, want dat zou de hele ketting veranderen, wat door alle partijen in het netwerk meteen gesignaleerd wordt.

De tijd van de ingewikkelde rapporten is voorbij, want dankzij blockchain kan je binnenkort gedetailleerd en tot in de puntjes nagaan hoe elk stuk tot stand gekomen is.

Die technologie zien we nu ook terug in de mode-industrie. Elke stap in het productieproces zal in de keten te zien zijn, waardoor je de milieuvriendelijke en ethische achtergrond van een product meteen te weten komt. De tijd van de ingewikkelde rapporten is voorbij, want dankzij blockchain kan je binnenkort gedetailleerd en tot in de puntjes nagaan door wie, waar en hoe elk stuk tot stand gekomen is. Het is dan ook de ideale tool om het kopen van vervalsingen te vermijden.

Een doeltreffende technologie, zo blijkt. LVMH, de groep achter Louis Vuitton en Christian Dior, is een van de eerste modebedrijven dat de blockchain-technologie omarmt. Het platform kreeg de naam Aura en is toepasbaar op alle luxemerken binnen haar portfolio. Elke stap in het productieproces, van ruw materiaal tot afgewerkt eindproduct, staat geregistreerd.

Hopelijk kunnen we in de toekomst greenwashing achter ons laten dankzij deze innovaties.

Modeontwerpster Stella McCartney ziet ook heil in een huwelijk tussen technologie en mode om de sector te verduurzamen. Zij ging in zee met Google om een tool te ontwikkelen die alle data uit de productieketen verbindt met elkaar. Op dit moment focussen ze op katoen en viscose, maar dat willen ze later uitbreiden. De ontwerpster en Google willen inzichten bieden op het vlak van schadelijke emissies, watergebruik en -vervuiling en bodemimpact. Zo kunnen modemerken onderbouwde beslissingen maken over hun productieproces en hun duurzame beloftes nakomen.

Er zijn dus steeds meer grote kleppers uit de mode die willen samenwerken met technologiebedrijven om de sector te verduurzamen. Hopelijk kunnen we in de toekomst greenwashing achter ons laten dankzij deze innovaties.