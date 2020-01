Verschillende modehuizen kwamen al met geld over de boeg om Australië te helpen haar enorme bosbranden onder controle te krijgen. Dat is welkom, maar critici vragen ook meer structurele maatregelen.

Niet alleen Australische ontwerpers en retailers, maar ook verschillende internationale merken toonden afgelopen dagen hun bezorgdheid over wat er gebeurt in Australië. Zo deed Kering (de groep achter merken als Gucci, Saint Laurent en Balenciaga) al een donatie van een miljoen Australische dollar (620.413 euro), en ook concurrent PVH (bekend van merken als Tommy Hilfiger en Calvin Klein) kon dankzij een storting van 100.000 Australische dollar (62.041 euro) een positief persbericht uitsturen.

Klimaat

Sinds enkele jaren staat duurzaamheid hoog op de agenda van verschillende modemerken, waardoor de giften niet uit de lucht komen vallen. Toch valt er een kanttekening te maken. Niet alleen is de hoogte van die bedragen enigszins relatief - Kering noteerde in 2018 nog een omzet van 13,7 miljard euro, voor PVH was dat 8,6 miljard -, critici zien de vervuilende mode-industrie als een van de factoren die de bodem creëren waarop dit soort natuurrampen kunnen plaatsvinden. Australië heeft elke zomer opnieuw af te rekenen met bosbranden, maar dit jaar zijn ze na een extreem warme en droge periode erger dan ooit. Een gevolg van de klimaatopwarming, klinkt het.

In een artikel op Business of Fashion staat dan ook te lezen dat de mode-industrie de gebeurtenis net zou kunnen aangrijpen om meer te doen dan geld schenken alleen. 'Het is fantastisch dat mensen geld willen doneren, maar we moeten stoppen met reageren op de crisissen en meer creatief en strategisch beginnen nadenken over hoe we die kunnen voorkomen', zegt biodiversiteitsexpert Helen Crowley aan BoF. 'Deze catastrofes zijn een waarschuwing dat we de aarde niet kunnen blijven behandelen zoals we dat vandaag doen.'

Sweaters voor de koala's

De modesector heeft een niet te miskennen aandeel in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en vervuiling. Ondanks toegenomen aandacht voor duurzame mode en enkele mooie initiatieven, zijn er nog veel stappen te nemen. Die gaan verder dan eenmalig geld doneren. En ze gaan al helemaal verder dan het verkopen van een nieuwe lijn producten in Australisch thema, zoals Balenciaga poogt te doen.

Wat de modesector dan wel zou kunnen doen? Een bewuste keuze maken voor duurzame stoffen bijvoorbeeld, of een voorbeeld nemen aan deze tien spelers die van duurzaamheid een commercieel succes wisten te maken. Ook jij als consument kan een signaal geven, door te kiezen voor kleding die gemaakt is op een manier waar je achter staat. Van betrouwbare keurmerken tot adressen waar je duurzame mode vindt: hier vind je heel wat nuttige informatie om (mode)bewust door het leven te gaan.

Niet alleen Australische ontwerpers en retailers, maar ook verschillende internationale merken toonden afgelopen dagen hun bezorgdheid over wat er gebeurt in Australië. Zo deed Kering (de groep achter merken als Gucci, Saint Laurent en Balenciaga) al een donatie van een miljoen Australische dollar (620.413 euro), en ook concurrent PVH (bekend van merken als Tommy Hilfiger en Calvin Klein) kon dankzij een storting van 100.000 Australische dollar (62.041 euro) een positief persbericht uitsturen.Sinds enkele jaren staat duurzaamheid hoog op de agenda van verschillende modemerken, waardoor de giften niet uit de lucht komen vallen. Toch valt er een kanttekening te maken. Niet alleen is de hoogte van die bedragen enigszins relatief - Kering noteerde in 2018 nog een omzet van 13,7 miljard euro, voor PVH was dat 8,6 miljard -, critici zien de vervuilende mode-industrie als een van de factoren die de bodem creëren waarop dit soort natuurrampen kunnen plaatsvinden. Australië heeft elke zomer opnieuw af te rekenen met bosbranden, maar dit jaar zijn ze na een extreem warme en droge periode erger dan ooit. Een gevolg van de klimaatopwarming, klinkt het.In een artikel op Business of Fashion staat dan ook te lezen dat de mode-industrie de gebeurtenis net zou kunnen aangrijpen om meer te doen dan geld schenken alleen. 'Het is fantastisch dat mensen geld willen doneren, maar we moeten stoppen met reageren op de crisissen en meer creatief en strategisch beginnen nadenken over hoe we die kunnen voorkomen', zegt biodiversiteitsexpert Helen Crowley aan BoF. 'Deze catastrofes zijn een waarschuwing dat we de aarde niet kunnen blijven behandelen zoals we dat vandaag doen.'De modesector heeft een niet te miskennen aandeel in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en vervuiling. Ondanks toegenomen aandacht voor duurzame mode en enkele mooie initiatieven, zijn er nog veel stappen te nemen. Die gaan verder dan eenmalig geld doneren. En ze gaan al helemaal verder dan het verkopen van een nieuwe lijn producten in Australisch thema, zoals Balenciaga poogt te doen.