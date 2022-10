Mode in één maat: maak kennis met het Belgische merk Valentine Witmeur Lab

Valentine Witmeur in het kort:

Drinkt koffie In: ‘Belga & Co, Bouche en Or, allen In Bussel.’

Shopt het liefst bij: ‘Icon, in de Dansaertstraat in Brussel, Smets, in de Naamsestraat in Brussel. Wanneer ik in Parijs ben is La Samartaine mijn favoriete stop.’

Kijkt op naar: ‘Ik ben een grote fan van het werk van Pieter Mulier bij Alaia, hij is erin geslaagd om dat merk naar een hoger niveau te tillen. Ik hou van zijn gevoel voor schoonheid en vrouwelijkheid, waar Azzedine (Alaia, de oprichter van het merk, red.) ook om bekend stond. Van de meer recente merken springt het Frans-Belgische merk Ester Manas in het oog. Ze lapt de regels van de modewereld aan haar laars en heeft een erg sterke visie: dat is echt wat onze scène op dit moment broodnodig heeft.’