De kleren die nu in de winkel liggen, zijn ontworpen tijdens de eerste lockdown. Het was een nooit geziene situatie: creatieve teams werkten apart together, elk vanuit de eigen bubbel. Geen inspirerende reizen of tentoonstellingen en veel onzekerheid op zakelijk vlak. Sommigen gingen in defensieve modus door op safe te spelen, anderen pakten dan weer uit met kleurrijke creaties die een en al veerkracht en positivisme uitstralen. 'Kleur en vrolijke motieven zijn een vorm van escapisme', zegt trendanalist en consumentenpsycholoog Herman Konings. 'Door jezelf te omringen met vrolijkheid, ontvlucht je de grijze en grauwe werkelijkheid. Het is een overlevingsstrategie. Dat geel de pantonekleur van 2021 is, kan geen toeval zijn. Geel is de kleur van de zon, met een beetje fantasie ook van het warme licht aan het einde van de tunnel. Het is een feelgoodkleur, een echt antidotum. Geel staat voor hoop en optimisme, precies wat we nu nodig hebben.' Er is uiteraard veel meer dan geel in het aanbod. We noteren regenboogmotieven bij Stella McCartney en veelkleurige creaties bij Dries Van Noten, die zich voor de zomercollectie inspireerde op het werk van de Nieuw-Zeelandse kunstenaar Len Lye, een pionier van de experimentele film en de kinetische sculpturen. 'Zoals iedereen hebben ook wij vanuit onze bubbel moeten werken. Reizen naar ons borduuratelier in India was sowieso uitgesloten', zei Dries Van Noten na de digitale presentatie van zijn mannen- en vrouwencollectie. 'De lockdown was een tijd van reflectie: wat is de richting die we willen inslaan en wat is de toekomst van de mode? We wilden een collectie die eenvoudig, maar allesbehalve saai was. We hebben gespeeld met licht en kleur, met als resultaat een frisse stijl die optimisme uitstraalt.' Ook de collectie van Christian Wijnants straalt positieve vibes uit. 'Ik moet toegeven dat ik in het begin van de coronacrisis overvallen werd door angst, maar al snel is die angst overgegaan in sereniteit', zegt Christian Wijnants. 'De rust die over mij kwam, had ook te maken met het feit dat ik vanuit mijn bubbel kon creëren, wat heel aangenaam werken was. Het had iets van mijn beginjaren, toen ik nog alles alleen deed. Onder het motto 'creativiteit groeit wanneer ze beknot wordt', hebben we snel beslist om een kleinere collectie uit te brengen, gefocust op onze sterke punten. Normaal laat ik mij inspireren door kunst en reizen, nu door de herinneringen aan mijn gelukkige jeugd. Het voelt een beetje als een vergeeld familiealbum vol blije foto's. Ik ben sowieso een positivo en ik wilde dat die blijheid terugkwam in de collectie. We hebben dat gevoel vertaald in kleur en bloemen, als een 'jardin secret'.' Soms gaan merken de voorzichtige toer op wat de hoofdcollectie betreft en mikken ze op kleur binnen een capsulecollectie, al dan niet in samenwerking met een kunstenaar. Zoals de Flutterflies-capsulecollectie van Weekend MaxMara, een kleurige lijn met vlinders en tuttifrutti-strepen die tot stand kwam in samenwerking met de Amerikaanse illustrator Donald Robertson. Uitvergrote bloemen, vlinders en exotische dieren vormen de rode draad door heel wat commerciële collecties, zoals bij Caroline Biss, die ons meeneemt op een denkbeeldige safari. Bij Jacki Collet, het label van Elke Peeters, zien we uitvergrote, felgekleurde bloemenprints en grafische prints. Een bewuste keuze van de ontwerper, naar eigen zeggen gebaseerd op het feit dat mensen in tijden van crisis naar kleur grijpen. Dat kleur in de etalage onze koopdrift aanwakkert, is al langer geweten. Bij sommige winkels maakt kleur gewoon deel uit van het DNA van de zaak, zoals bij de Brusselse boetiek Cachemire Coton Soie. 'Wij brengen altijd kleur, los van de trends, het is een van onze sterke punten', zegt zaakvoerder Sophie Helsmoortel. 'Het valt mij op dat klanten zich dit seizoen sterk aangetrokken voelen tot geel, misschien omdat het hen doet denken aan de zon. Een ander punt is dat er ook meer felle kleuren onderling gecombineerd worden, zoals felblauw met rood of paars met oranje. Zo'n kleurenclash straalt een en al energie uit.' Ook bij conceptstore Pastoor in Aalst noteren we onder meer kleurrijke jurken van Christian Wijnants. 'We hebben ons bij de aankoop van de collecties niet laten leiden door het crisisgevoel', zegt zaakvoerder Francis Meersseman. 'Ik vind het belangrijk om de klanten te blijven verrassen. Qua stijl en qua kleuren hebben we ons buikgevoel gevolgd, qua aantallen hebben we wel iets veiliger aangekocht. De collectie van Christian Wijnants is een echte blikvanger, maar we hebben ook vrij veel kleur aangekocht bij Sofie D'Hoore. Mét succes: haar kleurige sneakers vliegen de deur uit. We brengen in de winkel altijd een mooi evenwicht tussen opvallende en subtielere stukken, zoals de creaties van Toos Franken. Het gaat niet zozeer om kleur op zich, wel om kleren met een interessante twist.'