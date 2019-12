Deze nieuwtjes uit de modewereld bleven het afgelopen jaar niet onbesproken.

Het einde van modelabel Annemie Verbeke

Op 30 januari 2019, 33 jaar na de eerste collectie, houdt het label van Annemie Verbeke het voor bekeken. De winkel in de Brusselse Dansaertwijk sluit de deuren.

© MARLEEN DANIELS

Coupe greta

De vlecht is terug, met dank aan Greta Thunberg. Bij Prada droegen de modellen op de catwalk twee Wednesday Addams-geïnspireerde vlechtjes in hun haar, bij Tory Burch was het één ultralange vlecht en bij Thom Browne zat hij veilig weggestopt in een kraag.

© Prada

Microtas

Vierhonderd euro en niet eens groot genoeg om je gsm in kwijt te kunnen: de Chiquito bag van Jacquemus. De tas is bijna overal uitverkocht en werd dit jaar in een nóg kleinere versie uitgebracht, net groot genoeg om je AirPods in te steken.

© iStock

Kleur van het jaar

Levendig koraal werd door Pantone uitgeroepen tot kleur van het jaar. De "oranjetint met een gouden ondertoon" werd gekozen voor zijn "warmte en opgewektheid in deze constant veranderende wereld".

© iStock

Catwalk barbie

De langbenige pop met hindeogen en eeuwige glimlach is precies 60 jaar oud. Dat ze nog bijzonder populair is, bewijst de Antwerpse Caroline Helsen. Op haar Instagramaccount @mccarbie post het 18-jarige model foto's van Barbies in zelfgenaaide outfits, geïnspireerd op de laatste catwalkmode. Al schuilt er ook stil protest in haar adoratie. "Mijn zus en ik waren de roze glitterpakjes uit de winkel zat", klinkt het als voornaamste motivatie om gemiddeld twee à drie weken lang aan één tenue te werken.

© GF

Crocodrillo sluit de deuren

De iconische Antwerpse schoenenboetiek Coccodrillo sluit in mei definitief de deuren. De winkel stond bij schoenenliefhebbers wereldwijd bekend om z'n eigenzinnige selectie van Belgische en internationale designerschoenen, van Martin Margiela tot Prada. Eigenaar Geert Bruloot vertelt inKnack Weekenddat het vooral de kortingcultuur was die hem uiteindelijk de das omdeed.

© Wouter Van Vaerenbergh

Opstekertje

Na de choker en de heuptas maakt nog een accessoire uit de jaren tachtig en negentig een verbijsterende comeback: de scrunchie. Het stoffen haarelastiek, in allerlei kleuren, prints en texturen, is weer overal. Gwyneth Paltrow verkoopt de scrunchie via haar webshop Goop aan rijke dames die hun haar netjes willen opsteken. Hippe tieners, voor wie het accessoire niets met nostalgie te maken heeft, dragen de scrunchie losjes om de pols.

© iStock

Brusselse winkel Maison Margiela dicht

Na 17 jaar sluit de winkel van Maison Margiela in Brussel de deuren. Nicola Vercraeye, Margiela-verzamelaar en eigenaar van de boetiek, is er het hart van in.

© belga

Kakelbont

Er waren verdienstelijke pogingen van Josje van K3, van Kim Kardashian en Kylie Jenner, maar het is uiteindelijk een kersverse, 17-jarige popsensatie die van blauw een haartrend maakt. Al snel volgen ook andere kleuren. Bij Billie Eilish' passage op Pukkelpop zien we een groene golf op de wei, zij het dan met een toefje gele vlaggen.

Billie Eilish © Wouter Van Vaerenbergh

De jenny-jurk

Het is hét beeld van de modeweek van Milaan. Tijdens de finale van Versace draaft Jennifer Lopez op in de befaamdejungle dress waarmee ze tijdens de Grammy's van 2000 hoge ogen gooide. Omdat het internet destijds massaal op zoek ging naar afbeeldingen van Versace's creatie, werd de zoekfunctie Google Images in het leven geroepen. Een ideaal moment voor een terugblik, denkt Donatella. En het internet smult opnieuw.

© Imaxtree

Het gsm-koord

Nooit meer onbereikbaar of vergeten waar je je smartphone nu weer gelegd hebt. Wie een beetje mee is met de tijd, draagt zijn of haar gsm aan een gsm-touw, niet om de hals, maar schuin over de borst, zoals je een handtas zou dragen.

© GF

Bloempot

The King, met Timothée Chalamet in de hoofdrol, was niet de meest populaire film van 2019, maar de 'bloempot' van de acteur is wel de meest onverwachte haartrend van het jaar. Harry Styles en Charlize Theron volgden zijn kapselvoorbeeld.