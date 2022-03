Nu de Parijse modeweek in gang is getrapt, is het tijd om terug te blikken op Milan Fashion Week. Ontdek hier welke jonge wolven zich lieten opmerken en wat de gevestigde waarden voor ons in petto hebben komend herfst- en winterseizoen.

Met minder coronarestricties dan de vorige seizoenen konden er terug meer liveshows plaatsvinden tijdens de Milanese modeweek. Een verademing voor de sector. En met de liveshows kwamen ook de bekendheden zoals Kim Kardashian, Rihanna en Lily James terug opdraven. De paparazzi kon z'n hart ophalen.

Zoals verwacht zagen we heel wat feestkleding op de catwalk, met pluimen, pailletten en andere flamboyante versieringen in de collecties voor de herfst en winter van 2022. Daarnaast noteren we een fikse dosis powerdressing, minirokken, leren looks en de alomtegenwoordigheid van de kleur geel.

Een lovenswaardige show tijdens de modeweek was het gesmaakte debuut van de Frans-Belgische ontwerper Matthieu Blazy bij Bottega Veneta.

Toch was de sfeer niet volledig feestelijk. Met de Russische invasie van Oekraïne die de Milanese modeweek overschaduwde beslisten enkele ontwerpers om wat minder toeters en bellen te laten klinken op de catwalk uit respect voor de slachtoffers. Anderen gingen dan weer voor business as usual, wat niet door iedereen geapprecieerd werd.

Gasten op de Milan Fashion Week reageerden op het binnenvallen van Oekraïne door Rusland © Getty

Opkomend talent

Er waren heel wat nieuwe en minder bekende namen te vinden op de kalender van Milan Fashion Week. 'Er lijkt een einde te komen aan de reputatie van Milaan als stagnerend modelandschap, waar nieuw talent niet de ruimte en de kans krijgt om te groeien', stelt Vogue. Het jong talent combineert creativiteit met sociaal activisme en ethische verantwoordelijkheid. Ze gebruiken hun platform om minderheden een stem te geven.

Deze jonge wolven en debuterende ontwerpers zijn de moeite waard om te onthouden.

Sohee Park

Stefano Dolce en Domenico Gabbana steunen al geruime tijd jonge ontwerpers door collecties van nieuwkomers in D&G-winkels onder te brengen en hen op die manier zichtbaarheid te geven. Dit seizoen was hun jonge protegé de in Londen gevestigde Zuid-Koreaanse ontwerpster Sohee Park, die ze uitnodigden om haar debuutcollectie te showen in Milaan tijdens Fashion week. Ze openden de deuren van hun Alta Moda-gebouw om haar couturecreaties te tonen.

Park is een alumnus van Central Saint Martins en werd door de pandemie gedwongen om haar fysieke afstudeershow in 2020 te annuleren. Ze plaatste de beelden van haar collectie dan maar op sociale media, wat een goede zet bleek. De foto's werden enthousiast onthaald en plots droegen grote sterren zoals Cardi B, Ariana Grande en Miley Cyrus haar outfits. Het is ook via Instagram dat het Italiaanse duo de ontwerpster ontdekte en onder z'n vleugels nam.

De ontwerpen van Sohee Park zijn geïnspireerd op een traditionele Koreaanse kunst genaamd Minhwa, wat 'schilderijen van het volk' betekent, een eeuwenoude traditie van kunstwerken van anonieme kunstenaars zonder formele opleiding.

Jezabelle Cormio

De volgende nieuwe naam heeft een Belgische link. Jezabelle Cormio, geboren in 1990 in New York en opgegroeid in Rome, studeerde namelijk in 2013 af aan de Antwerpse modeacademie. In datzelfde jaar werd ze door Ann Demeulemeester geselecteerd om opkomend Belgisch talent te vertegenwoordigen in een tentoonstelling getiteld Fashion@EgmontPalais. Sindsdien timmerde ze gestaag verder aan haar carrière en wist ze de aandacht te trekken. Tijdens de voorbije editie van Milan Fashion Week maakte ze haar debuut op de modeweek.

De collectie zit vol knipogen naar souvenirs uit haar jeugdvakanties in Zuid-Tirol en naar de esthetiek van de Scouts. Deze referentie stopte de ontwerpster in de collectie omdat ze de boodschap wil verspreiden dat we samen moeten werken aan een betere wereld, net zoals de jongens en meisjes in de Scouts. De show werd opgeleukt met een jeugdkoor uit Turijn.

Andrea Adamo

Zijn show was een van de meest geanticipeerde debuten van Milan Fashion Week, maar Andrea Adamo is geen groentje in de modewereld. In het verleden werkte hij immers al voor high-end modemerken zoals Elisabetta Franchi, Roberto Cavalli, Zuhair Murad en Dolce & Gabbana. Zijn voorliefde voor strakke bodycon looks past helemaal bij het moment, aangezien sexy mode terug in is.

Act N°1

Galib Gassanoff en Luca Lin lieten zich inspireren door hun multiculturele achtergrond en persoonlijke verhalen voor hun nieuwste collectie. Ze mixten Chinese kunst en historische referenties met vakmanschap uit Azerbeidzjan voor theatrale en flamboyante looks, die van de catwalk spatten. De ontwerpers spreken zich uit over sociale kwesties en hete hangijzers op politiek vlak. Hun collectie heeft dan ook een punk-randje.

De superdiverse cast wandelde over de catwalk in tule, creaties die aan elkaar hangen met veiligheidsspelden, doorkijkstoffen en prints gebaseerd op antieke Chinese aquarellen. De modellen in looks volledig in één kleur kregen ook hun gezicht in diezelfde kleur geschilderd. Volgens de ontwerpers willen ze hiermee tonen dat iedereen welkom is, ongeacht je afkomst of huidskleur.

Vitelli

Mauro Simionato is de oprichter van het Italiaanse modelabel Vitelli. Ethische verantwoordelijkheid en sociaal bewuste principes staan centraal. Geïnspireerd door de Italiaanse undergroundcultuur heeft Vitelli pionierswerk verricht op het gebied van 'regeneratieve praktijken', waarbij hij volgens de upcycleprincipes restjes van gebreide kleding vermaakt tot nieuwe creaties. Ook werkt hij met deadstock materialen en garens. Voor de herfst is de collectie geïnspireerd op de Milanese 'Liberty', een artistieke beweging uit de jaren 1920, een soort Italiaanse tegenhanger van de Art Nouveau.

Marco Rambaldi

Van de show en collectie van Marco Rambaldi wordt een mens oprecht vrolijk. 'Onze kleding is voor de mensen in onze shows. We moeten helemaal niet diep nadenken over diversiteit, aangezien het gewoon een natuurlijke gang van zaken is voor ons team', lichtte Marco Rambaldi toe.

Zijn collectie is een kleurrijke lofzang op de LGBTQ+-geschiedenis, erotica uit de jaren 1970 en buitenbeentjes uit de Italiaanse geschiedenis, zoals pornoactrices Ilona Staller en Moana Pozzi, die vervolgens een politieke carrière nastreefden om sekswerk te legaliseren en betere seksuele voorlichting te bevorderen. Het non-conformistische gevoel van rebellie - weerspiegeld in de inclusieve casting van de show - vertaalt zich in handgeknoopte breisels en kleding gemaakt van een mix van gerecyclede en biologische stoffen.

Marco Rambaldi © Getty

Grote kleppers

Milan Fashion Week betekent uiteraard ook Italiaanse glamour en gevestigde namen. Maar ook bij de beroemde modehuizen staan er soms nieuwe, talentvolle designers aan het roer, zoals Kim Jones bij Fendi en Matthieu Blazy bij Bottega Veneta.

Giorgio Armani

De Giorgio Armani show opende met een verklaring van de ontwerper dat er geen muziek gebruikt zou worden tijdens de show als teken van respect voor de mensen die getroffen zijn door de tragedie in Oekraïne.

De collectie refereerde stilistisch aan de jaren dertig

Marni

De AW22 Marni show van Francesco Risso was een ode aan het handgemaakte, het herstelde, het ambachtelijke en het op maat gemaakte.

Marni © Getty

Francesco Risso liep zelf mee in de show © Getty

Marni © Getty

Max Mara

Op het moodboard van Ian Griffiths stonden afbeeldingen van het werk van Sophie Taeuber-Arp, die nauw verbonden was met de Dada-beweging. Taeuber-Arp is momenteel het onderwerp van een retrospectieve in het Museum of Modern Art in New York waarin een carrière wordt getoond die diverse genres omspant: textiel, marionetten, interieur- en architectuurontwerpen, meubels, schilderijen, reliëfsculpturen en foto's. Griffiths zei dat hij werd aangetrokken door de manier waarop ze zelfs alledaagse voorwerpen met magie en mysterie kon beladen. 'Na de laatste twee jaar snakken we naar magie.'

Max Mara © Getty

Max Mara © Getty

Fendi

'De beste manier om de Fendi-archieven te verkennen is via de Fendi-garderobes', aldus Kim Jones. Hij verdiepte zich in twee iconische collecties en keek met een frisse blik naar de gekende signaturen van het modehuis. Ook raakte hij geïnspireerd door Delfina Delettrez die het hoofdkwartier in Rome binnenliep in een bedrukte blouse gestolen uit de garderobe van haar moeder Silvia. Zo ontdekte Jones prints uit de SS86-collectie van zijn voorganger Karl Lagerfeld. De Fendi-dames zijn voor Jones de ultieme inspiratiebron.

Fendi © Getty

Fendi © Getty

Prada

In de AW22 collectie van Raf Simons en Miuccia Prada ligt de nadruk op onwaarschijnlijke combinaties, en het gevoel dat deze aanpak creëert: van het alledaagse een speciale gelegenheid maken.

Prada © Getty

Prada © Getty

Moschino

Spotten we daar nu een kamerscherm rond een model? Jeremy Scott deinsde er ook voor deze collectie niet voor terug om heel wat humor op de catwalk te brengen.

Gucci

Alessandro Michele ging in zee met sportmerk Adidas voor de AW22-collectie.

Gucci © Getty

Gucci © Getty

Gucci © Getty

Tod's

De inspiratie van creatief directeur Walter Chiapponi? Italiaanse landschappen en herinneringen, ontdaan van nostalgie. De collectie is een viering van het erfgoed van de Italiaanse cultuur.

Sportmax

Het kleine zusje van Max Mara liet zich voor haar AW22 collectie inspireren door een 'she demon'. Sexy en een beetje gevaarlijk dus.

Sportmax © Getty

Sportmax © Getty

Bottega Veneta

De Frans-Belgische ontwerper Matthieu Blazy nam het creatieve roer over bij Bottega Veneta. Blazy studeerde aan La Cambre in Brussel en timmerde vervolgens achter de schermen aan zijn carrière bij Maison Martin Margiela, Raf Simons en Céline ten tijde van Phoebe Philo. De ontwerper pendelt tussen Antwerpen en Milaan.

Voor zijn debuut bij Bottega Veneta verwees de ontwerper naar de rijke leergeschiedenis van het Italiaanse merk. Looks die leken op een simpele combinatie van jeans en T-shirt bleken in werkelijkheid volledig van ultradun leer gemaakt. A-lijnrokken met franjes, geweven laarzen en bedrukte en glinsterende jurken met pailletten maakten de collectie af.

Bottega Veneta © Getty

Bottega Veneta © Getty

Versace

Donatella Versace liet haar supermodellen over de catwalk wandelen in minirokken, korsetten en felle kleuren.

Gigi Hadid op de catwalk voor de show van Versace © Getty

Versace © Getty

Versace © Getty

Dolce & Gabbana

Domenico Dolce en Stefano Gabbana namen hun kenmerkende Siciliaanse sartoriale codes en vonden ze opnieuw uit voor het metaverse tijdperk, zo lezen we in de show notes. Die aanpak vertaalde zich naar hun klassieke Little Black Dress met een satijnen korset, gigantische schouders, retrogeïnspireerde blazers en volumineuze pofmouwen gecombineerd met minijurken.

Dolce & Gabbana © Getty

Dolce & Gabbana © Getty

Dolce & Gabbana © Getty

Jil Sander

Lucie en Luke Meier omarmden naar eigen zeggen 'een overkoepelend gevoel van elegantie' voor hun nieuwe collectie.

Jil Sander © Getty

Roberto Cavalli

Roberto Cavalli's AW22 collectie is geïnspireerd op Maria Sophie, de laatste koningin van Napels, en op de Britse historica en schrijfster Lisa Hilton. De thema's verleiding en totale vrijheid prijkten op het moodboard van ontwerper Fausto Puglisi.

.

