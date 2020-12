Op donderdag 3 december stelde Chanel online de Métiers d'Art 2020/21 voor. Dit evenement vond plaats in het Château de Chenonceau, als subtiele verwijzing naar de renaissance, die in deze collectie prachtig weerklinkt.

Dit jaarlijkse defilé is een absoluut hoogtepunt voor iedereen die van mode houdt en dan vooral van de verfijnde details en het vakmanschap waar dit huis voor staat. Sinds 2002 brengt Chanel in december een collectie die volledig gewijd is aan de kunstambachten van het huis.

Het idee kwam van wijlen Karl Lagerfeld en opvolgster Virginie Viard gaat op dit elan verder. De creative director van Chanel betrok de vakmensen die voor het huis werken van het begin af aan bij het project. Dat het defilé gehouden werd in het Château de Chenonceau is geen toeval. Het kasteel wordt ook wel het Château des Dames genoemd, omdat een aantal vrouwen er hun stempel op gedrukt hebben. Ten tijde van Diane de Poitiers was het niet meer dan een simpel gebouw dat de rivier moest overbruggen, tot Catharina de' Medici er in 1576 een galerij aan toevoegde die ook dienst deed als balzaal.

Métiers d'art show Chanel © Juergen Teller

En daar, op de vloer met dambordmotief van die galerij, showde Chanel de collectie. Een subtiele mix van elementen die het vakmanschap onderstreepten dat ze allemaal zo hoog in het vaandel dragen: de juwelenmakers van de Maison Desrues, de verenborduurders van Maison Lemarié, de hoedenmakers van Maison Michel, de borduursters van Maison Lesage en van Atelier Montex, de schoenmakers van Maison Massaro, de edelsmeden van Maison Goossens, de handschoenmakers van Causse Gantier en de plisseurs van Maison Lognon.

Château de Chenonceau © Juergen Teller

Het beeld van Kirsten Stewart op de front row - in haar eentje om het veilig te houden - spreekt boekdelen. Tijdens het defilé zagen we vrouwen met wilde krullen en zwarte ogen, gekleed in alles wat het huis zo uniek maakt, in een wonderlijk decor. Virginie Viard is een vrouw van weinig woorden en ze zegt alleen maar: "Coco Chanel, plooikraag, Catharina de' Medici, zwart," en "Ik vind kastelen sexy."

De vakmensen van de diverse kunstambachten lijken zonder veel woorden precies te hebben aangevoeld wat de ontwerpster wilde en hebben zich laten inspireren door de omgeving. Het ruitpatroon op het plafond komt terug in jurken van tule met pluimen, de wandtapijten en de rechtlijnige vormen van de tuinen zijn geborduurd op tweed, de leeuwen van de standbeelden sieren de knopen, en het dambordmotief van de vloer werd herhaald op minirokken of tassen van grosgrain leer. Het gepixelde silhouet van het kasteel is te zien op een top, op een ceintuur, op een clutch in lovertjes.

Métiers d'art show © Chanel

Alles is doordrenkt van de geschiedenis van de heldinnen en koninginnen van de renaissance, zonder dat het zwaar wordt. De musketierslaarzen hebben dezelfde ebbenhouten kleur als de binnenkant van de monumentale open haard die de achtergrond vormt van deze verstilde, digitale catwalk. En tenslotte toont het huis, dat het beste wil maken van de moeilijke omstandigheden, nog een aantal beelden van details die de schoonheid van het geheel nog onderstrepen. Gefotografeerd door Juergen Teller en mooier dan prentbriefkaarten.

Métiers d'art Chanel © Juergen Teller

Volgend jaar, waarschijnlijk in de lente, zullen 11 van deze kunstambachtshuizen verhuizen naar 19M, de nieuwe zetel van Chanel tussen het 19de arrondissement in Parijs en de gemeente Aubervilliers. Op deze plek, die ontworpen is door architect Rudy Ricciotti, zullen 600 vakmensen het werk van mademoiselle Chanel voortzetten. Deze inclusieve en multidisciplinaire plek zou "een brug tussen traditie en vernieuwing" vormen. Symbolischer kan het niet: helemaal in de stijl van dit dynamische defilé, een cross-over tussen heden en verleden.

Métiers d'art show Chanel © Juergen Teller

Dit jaarlijkse defilé is een absoluut hoogtepunt voor iedereen die van mode houdt en dan vooral van de verfijnde details en het vakmanschap waar dit huis voor staat. Sinds 2002 brengt Chanel in december een collectie die volledig gewijd is aan de kunstambachten van het huis. Het idee kwam van wijlen Karl Lagerfeld en opvolgster Virginie Viard gaat op dit elan verder. De creative director van Chanel betrok de vakmensen die voor het huis werken van het begin af aan bij het project. Dat het defilé gehouden werd in het Château de Chenonceau is geen toeval. Het kasteel wordt ook wel het Château des Dames genoemd, omdat een aantal vrouwen er hun stempel op gedrukt hebben. Ten tijde van Diane de Poitiers was het niet meer dan een simpel gebouw dat de rivier moest overbruggen, tot Catharina de' Medici er in 1576 een galerij aan toevoegde die ook dienst deed als balzaal.En daar, op de vloer met dambordmotief van die galerij, showde Chanel de collectie. Een subtiele mix van elementen die het vakmanschap onderstreepten dat ze allemaal zo hoog in het vaandel dragen: de juwelenmakers van de Maison Desrues, de verenborduurders van Maison Lemarié, de hoedenmakers van Maison Michel, de borduursters van Maison Lesage en van Atelier Montex, de schoenmakers van Maison Massaro, de edelsmeden van Maison Goossens, de handschoenmakers van Causse Gantier en de plisseurs van Maison Lognon.Het beeld van Kirsten Stewart op de front row - in haar eentje om het veilig te houden - spreekt boekdelen. Tijdens het defilé zagen we vrouwen met wilde krullen en zwarte ogen, gekleed in alles wat het huis zo uniek maakt, in een wonderlijk decor. Virginie Viard is een vrouw van weinig woorden en ze zegt alleen maar: "Coco Chanel, plooikraag, Catharina de' Medici, zwart," en "Ik vind kastelen sexy." De vakmensen van de diverse kunstambachten lijken zonder veel woorden precies te hebben aangevoeld wat de ontwerpster wilde en hebben zich laten inspireren door de omgeving. Het ruitpatroon op het plafond komt terug in jurken van tule met pluimen, de wandtapijten en de rechtlijnige vormen van de tuinen zijn geborduurd op tweed, de leeuwen van de standbeelden sieren de knopen, en het dambordmotief van de vloer werd herhaald op minirokken of tassen van grosgrain leer. Het gepixelde silhouet van het kasteel is te zien op een top, op een ceintuur, op een clutch in lovertjes. Alles is doordrenkt van de geschiedenis van de heldinnen en koninginnen van de renaissance, zonder dat het zwaar wordt. De musketierslaarzen hebben dezelfde ebbenhouten kleur als de binnenkant van de monumentale open haard die de achtergrond vormt van deze verstilde, digitale catwalk. En tenslotte toont het huis, dat het beste wil maken van de moeilijke omstandigheden, nog een aantal beelden van details die de schoonheid van het geheel nog onderstrepen. Gefotografeerd door Juergen Teller en mooier dan prentbriefkaarten.Volgend jaar, waarschijnlijk in de lente, zullen 11 van deze kunstambachtshuizen verhuizen naar 19M, de nieuwe zetel van Chanel tussen het 19de arrondissement in Parijs en de gemeente Aubervilliers. Op deze plek, die ontworpen is door architect Rudy Ricciotti, zullen 600 vakmensen het werk van mademoiselle Chanel voortzetten. Deze inclusieve en multidisciplinaire plek zou "een brug tussen traditie en vernieuwing" vormen. Symbolischer kan het niet: helemaal in de stijl van dit dynamische defilé, een cross-over tussen heden en verleden.