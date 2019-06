Van Loewe tot Balmain: tijdens de mannenmodeweek in Parijs zien we heel wat witte ensembles passeren. Laat die hitte maar komen, de Backstreet Boy-look brengt verkoeling.

Broeierig hete temperaturen vragen om luchtige kleren. En hoewel wit dragen om je lichaamstemperatuur laag te houden een mythe blijkt te zijn, ziet het er wel zomers uit. Tijdens de mannenmodeweek in Parijs, waar de SS20 collecties getoond worden, zien we heel wat witte looks, van kop tot teen. Een niet te nauw aansluitende variant laat nog genoeg ruimte voor een verkoelend briesje.

Van links naar rechts: Vetements (jawel, in een echte McDonalds), Saint Laurent (Anthony Vaccarello showde niet in Parijs, maar in Malibu), Thom Browne © Getty

Ton-sur-ton wit enkel weggelegd voor communiezieltjes, bruiden, priesters, sekteleiders, schermers, judoka's, de Backstreet Boys of drugsbaronnen? Niet volgens Dior, Loewe, GmbH, Balmain en Jil Sander.

GmbH © Getty

Van St. Tropez of Ibiza tot de woestijn: een witte outfit roept meteen vakantiesferen op. De perfecte outfit voor een hittegolf dus. Volgens Vogue is een wit pak voor mannen 'het ultieme chic', maar ook de meer casual variant zien we op de catwalk voorbij komen. Toekomstmuziek, want de looks die nu getoond werden, belanden volgende zomer pas in de winkelrekken. Maar niets houdt je tegen om alvast te shoppen in je eigen kledingkast natuurlijk.

Loewe © Getty

Voor de smospotten onder ons is het wel opletten geblazen in zo'n maagdelijk witte outfit. Kijk goed uit dat je niet in een kauwgum gaat zitten en eet spaghetti liefst met een servet rond je nek. Mannen - of iedereen die zich aangesproken voelt - die deze zomer al de witte raaf in zichzelf naar boven willen halen, kunnen zich laten inspireren door deze selectie vanop de mannenmodeweek.