In 2020 won Marie Martens nog de Knack Weekend Award voor haar afstudeercollectie Swans, vandaag gaat ze in zee met handtassenmerk Kaai. Het is de eerste samenwerking die Helga Meersmans en Ine Verhaert (Kaai) met CollabStudio91 op poten zetten. De bedoeling van dat project? Vrouwelijk talent promoten.

Het resultaat van de collab is een lunchtas en een shopper.

...

Het resultaat van de collab is een lunchtas en een shopper. Ine: 'Twee keer per jaar vragen we aan onze Kaai community wat onze klanten graag in het assortiment zien opduiken. In de top drie stond een lunchzakje, want tegenwoordig nemen steeds meer vrouwen graag hun eigen, gezonde lunch mee naar het werk. We besloten voor deze samenwerking daarom een waterdicht lunchtasje en een shopper te ontwerpen, beide essentials voor onderweg. De markttas steek je eenvoudig in je handtas voor noodgevallen.' Helga: 'We wilden al een tijdje samenwerken met andere designers en startten daarom het project CollabStudio91. Al snel kwamen we bij Marie terecht. We volgden haar al sinds haar masterproject op de voet.' Marie: 'Als pas afgestudeerde was dit project natuurlijk erg interessant, omdat het voor zichtbaarheid zorgt. Helga en Ine gaven me bovendien de vrijheid om mijn creativiteit de vrije loop te laten, een kans waarvoor ik hun zeer dankbaar ben.' Wat is de gedachte achter de print: 3 girls, 2 dogs and bags? Marie: 'Net als Helga en Ine vertrek ik steeds vanuit 'de vrouw' als muze. Dat was voor deze collab niet anders. Ik leefde me in de leefwereld van de Kaai-vrouw in en tekende een plek die bij haar tot de verbeelding zou spreken. Daarnaast zijn wij alle drie grote dierenvrienden, vandaar dat we de honden toevoegden. Waar de tassen voor staan spreekt voor zich, namelijk Kaai.' De collectie verschilt van de klassieke Kaai, een bewuste keuze? Helga: 'Een samenwerking aangaan met een externe ontwerper doe je omdat je iets nieuws wilt proberen. Het zorgt voor een frisse kijk die je helpt weggaan van het originele design. Het resultaat zijn twee nieuwe modellen in een Japans, diagonaal ontwerp, met de vrolijke print van Marie. In de toekomst zullen we nog verschillende nieuwe collabs doen. Marie lanceert dan weer haar eigen merk in juni.'