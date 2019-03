Marc Jacobs ontkent dat hij het Nirvana-logo geplagieerd heeft

Voor het begin van deze rechtzaak moeten we terug naar de herlancering van de Redux Grunge collection in november 2018. Een van de stukken in de collectie is een zwart T-shirt met daarop een gele smiley, die verdacht veel weg heeft van het gele gezichtje in het logo van Nirvana. Dat viel ook de band op, die Marc Jacobs aanklaagde voor plagiaat. Marc Jacobs' advocaten dienen nu een motie voor ontslag in om aan die aanklacht te ontsnappen.

Toestemming

Op het bewuste stuk werden de ogen vervangen door de letters 'M' en 'J', erboven lezen we 'Heaven' in plaats van 'Nirvana'. Hoewel er regelmatig nog items opduiken waarop het logo gebruikt wordt, zou Jacobs vooraf geen toestemming hebben gevraagd voor het gebruik ervan. Nochtans legde de grungeband in 1992 het logo vast als beeldmerk.

Jacobs blijft volhouden dat hij het logo enkel heeft 'geherinterpreteerd' en dat er geen overduidelijke gelijkenis is met het originele ontwerp. Bovendien argumenteren zijn advocaten dat Nirvana niet de rechten bezit op het gebruik van 'doorsnee een smiley met X-ogen'. De grungeband heeft volgens de advocaten dus geen poot om op te staan.

De band zelf denkt daar anders over. Zij vragen om een schadevergoeding, de stopzetting van de verkoop van de T-shirt in kwestie, evenals het verwijderen van al het Nirvana-gerelateerd promotiemateriaal.