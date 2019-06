De Amerikaanse ontwerper Marc Jacobs lanceert een nieuwe kledinglijn: 'The Marc Jacobs'. Het label focust op draagbare items die gebaseerd op zijn favoriete stukken.

Jacobs richtte in 2001 al de budgetlijn 'Marc by Marc Jabobs' op, maar die werd in 2015 opgedoekt. Terwijl dat label een eigen identiteit had, is deze nieuwe collectie complementair aan zijn hoofdlijn. Zo herwerkt hij verschillende van zijn oude ontwerpen voor het nieuwe label. Truien, schoenen, juwelen en zelfs sleutelhangers zijn in een nieuw jasje gestoken.

'Mijn team en ik zochten stukken waarnaar we steeds teruggrijpen. Die items hingen we op met de titel 'The',' meldt Jacobs aan het modemagazine Vogue. Het nieuwe merk legt de nadruk op unieke designs gebaseerd op Jacobs' favorieten. Denk daarbij aan zijn fluwelen broek met wijde pijpen.

In tegenstelling tot zijn andere labels, waar Marc Jacobs focust op de totale look, staat elk ontwerp in deze collectie op zichzelf. Onderling zijn de verschillende kledingstukken eindeloos te combineren. 'Het zijn items die je op je eigen manier kan samenstellen. Deze collectie draait meer om persoonlijke styling dan om een ​​volledige catwalk-look', vertelt hij aan de lifestylewebsite WWD. De nadruk op individuele ontwerpen bepaalde de benaming van het label.

Deze nieuwe collectie creëert Jacobs niet alleen. De ontwerper slaat de handen in elkaar met onder andere de Britse hoedenmaker Stephen Jones, Amerikaanse actrice en regisseuse Sofia Coppola, New York magazine en het Zweedse regenjassenmerk Stutterheim.