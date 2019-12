De Milan Fashion Week slaat de handen in elkaar met de modeweek van Londen. Het is een beslissing met een politieke boodschap, naar aanleiding van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk.

De Italiaanse modefederatie heeft een samenwerking aangekondigd met de British Fashion Council. Een deel van de gebruikelijke namen die op LFW showt, trekt naar Milaan tijdens de mannenmodeweek in januari. Stella McCartney, Alexander McQueen en het jonge streetwearlabel A-Cold-Wall van Samuel Ross krijgen een platform in Milaan om hun nieuwste collecties te tonen aan een internationaal modepubliek. In een showroom rond Britse mode is er bovendien plaats voor opkomend talent uit het Verenigd Koninkrijk.

Mode als verbindende factor

Het zijn spannende tijden op politiek vlak in het Verenigd Koninkrijk. De Britse modefederatie heeft zich altijd sterk uitgesproken tegen de brexit. Er wordt immers gevreesd dat het verlaten van de EU heel wat negatieve gevolgen gaat hebben voor de Britse mode-industrie. Om een statement te maken, gaat de British Fashion Council dus in zee met de Camera Nazionale della Moda Italiana. De voorzitter van de Italiaanse modefederatie noemt het een 'politieke boodschap van samenwerking. Te veel grenzen zijn niet goed voor de mode. Het is een boodschap van onze Engelse vrienden om duidelijk te maken dat ze ondanks brexit toch deel willen blijven uitmaken van het Europese modesysteem.'

Mode is een 'brug tussen naties,' klinkt het verder. 'Deze samenwerking is een kostbare kans voor beide partijen om een brug te slaan tussen onze culturen en een duurzame relatie te ontwikkelen die voor alle betrokken partijen verrijkend kan zijn.'