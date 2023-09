Mannen weten waarom: nieuwe winkels voor hem van Knokke tot Antwerpen

Deze winkels voor hem openden recent de deuren.

1—Lemonate

Na in het verleden al het modelabel Lewis & Melly opgericht te hebben, lanceerde Louis Lemmens samen met Nathan Haaren in juni het gloednieuwe herenlabel Lemonate, wat meteen gepaard ging met een eigen boetiek in Antwerpen. Dit najaar lanceren de heren opnieuw een compacte collectie met stukken die ze in hun eigen kast misten. “De focus ligt voornamelijk op jeans en knitwear, maar net zoals bij onze eerste collectie zal er ook een ruim aanbod aan gestreepte hemden en broeken zijn”, zegt Haaren.

Drukkerijstraat 8, Antwerpen



2—Loostermans

In het beschermde gebouw uit 1902 van de voormalige horlogemaker Frans Loostermans in Hoogstraten openden ondernemers Gert Rombouts, Hans Van Gestel en Tinne Kimpe een gloednieuwe conceptstore die focust op mannen. Van kleren en schoenen tot nostalgische fietsen en platenspelers: de selectie focust op tijdloze producten die veelal Belgisch en duurzaam zijn. Loostermans moet een totaalbeleving bieden, tot een eigen whiskey toe.

Vrijheid 124, Hoogstraten

© GF

3—Salty Skateshop

Generaties Knokkenaars kenden Jann Ric op de Lippenslaan als het adres dat hun kleerkast vulde in hun tienerjaren. Na een overname blijft de liefde voor streetwear van merken als HUF en Dickies bewaard, maar is er ook aandacht voor skatemerken. Salty heeft trouwens ook zijn eigen collectie T-shirts, hoody’s en decks, met prints van strandcabines en andere verwijzingen naar de kust.

Lippenslaan 142, Knokke