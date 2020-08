Winkels willen af van de coronamaatregel die individueel shoppen verplicht. De regel heeft een negatief effect op de verkoop tijdens de solden en wekt agressie op bij klanten. De sector pleit daarom voor het toelaten van 'bubbelshoppen'.

De verplichting om individueel te shoppen is volgens Comeos, de werkgeversfederatie van de handelssector, de grote oorzaak van de tegenvallende soldenperiode. Comeos wil daarom af van de maatregel die genomen werd om de tweede golf van het coronavirus tegen te gaan. De regel zou bovendien leiden tot agressie bij klanten.

Hittegolf en late start

Een bijkomende verklaring voor de slechte solden vindt Comeos in de hittegolf, alsook het uitstel van de solden naar augustus: 'Door de solden te verzetten, zijn heel wat Belgen in juli al over de grens of online gaan shoppen'. Uit een enquête van Comeos bij haar leden blijkt dat hun omzet met 40 procent gedaald is tegenover de soldenperiode vorig jaar in juli. Ook het aantal passanten daalde met 35 procent. Effectieve klanten kopen wel meer: de waarde van het winkelmandje steeg licht, met 5 procent.

Omgaan met agressie

'Het individuele shoppen speelt een belangrijke rol in de daling van de omzet en het aantal shoppers. Koppels mogen niet samen naar binnen, ook al is de winkel leeg. Vele kopers haken dan gewoon af. Bovendien leidt het soms tot agressie tegenover winkelbediendes en bewakingsagenten. Driekwart van de bevraagde leden heeft al te maken gehad met agressie als gevolg van deze regel. Bubbelshoppen moet mogelijk worden', zegt Comeos.

In samenwerking met de vakbonden organiseert Comeos daarom alvast de gratis workshop 'Omgaan met agressie op de werkvloer'. Leden krijgen er praktische tips over hoe ze concreet kunnen reageren op agressieve klanten.

