Een misdaadauteur, modeontwerpster en fotografe vinden in Knokke rust, energie en inspiratie voor hun werk. Of hoe de badstad de creativiteit van zijn inwoners voedt.

Odile Jacobs (49) maakt elegante vrouwenkleding in felgekleurde, Afrikaanse waxstoffen. Ze woont in Knokke, waar ze iedere zomer een pop-upshop heeft. In het Zwin vindt ze de rust die in de modewereld vaak ontbreekt.

...