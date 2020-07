Van 17 tot 19 juli organiseert modeplatform MAD Brussels een stockverkoop in Brussel. Je scoort er Belgische mode van onder meer Komono en Els Mommaerts.

Belgische mode en design aan lage prijzen: dat is het idee achter de stockverkopen. Dit weekend zetten heel wat Belgische labels de deuren van hun magazijnen open tijdens de Knack Weekend Designer Days. Het weekend erop kan je je slag slaan in Brussel.

Van 17 tot 19 juli organiseert het Brussels Fashion and Design Platform (MAD) eveneens een stockverkoop van bekende en minder bekende Belgische mode- en designmerken. Onder meer Komono, An Buermans en Annemie Verbeke nemen deel. De verkoop gaat door in het winkelcentrum Gare Martime op de site van Tour & Taxis. De organisatie zorgt voor de nodige coronamaatregelen zodat het shoppen in alle veiligheid verloopt.

Op dit moment hebben de volgende merken hun deelname bevestigd:

Farrah floyd, Erratum Fashion, Capara, Ireene, The Wolf Belgium, Miono, Mei Lee Studio, Annemie Verbeke, Ann Buermans, Inconnu, _ctruit, Karen Dumoulin, Janue, Stéphanie Anspach, N.d.C. made by hand, YUSO / Gaëlle van der Hagen, World of Wonder, Ataman, Jessie Lecomte, Max & Lola + Levraiesfilles, Komono, Els Mommaerts, 29the october, Roseline d'Oreve, Skin & Soul Jewelery, Nicolas Woit, Mona Wie, Lyl, Solido Roma, Vimpelova

MAD's Fashion Sales, vrijdag 17 en zaterdag 18 juli van 12u tot 20u, zondag 19 juli van 12u tot 18u. Gare Maritime, Tour & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel

Lees ook: Deze Belgische ontwerpers doen mee met de Designer Days

Belgische mode en design aan lage prijzen: dat is het idee achter de stockverkopen. Dit weekend zetten heel wat Belgische labels de deuren van hun magazijnen open tijdens de Knack Weekend Designer Days. Het weekend erop kan je je slag slaan in Brussel. Van 17 tot 19 juli organiseert het Brussels Fashion and Design Platform (MAD) eveneens een stockverkoop van bekende en minder bekende Belgische mode- en designmerken. Onder meer Komono, An Buermans en Annemie Verbeke nemen deel. De verkoop gaat door in het winkelcentrum Gare Martime op de site van Tour & Taxis. De organisatie zorgt voor de nodige coronamaatregelen zodat het shoppen in alle veiligheid verloopt. Op dit moment hebben de volgende merken hun deelname bevestigd:Farrah floyd, Erratum Fashion, Capara, Ireene, The Wolf Belgium, Miono, Mei Lee Studio, Annemie Verbeke, Ann Buermans, Inconnu, _ctruit, Karen Dumoulin, Janue, Stéphanie Anspach, N.d.C. made by hand, YUSO / Gaëlle van der Hagen, World of Wonder, Ataman, Jessie Lecomte, Max & Lola + Levraiesfilles, Komono, Els Mommaerts, 29the october, Roseline d'Oreve, Skin & Soul Jewelery, Nicolas Woit, Mona Wie, Lyl, Solido Roma, VimpelovaMAD's Fashion Sales, vrijdag 17 en zaterdag 18 juli van 12u tot 20u, zondag 19 juli van 12u tot 18u. Gare Maritime, Tour & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel