De Franse luxegroep LVMH heeft beslist om zijn prestigieuze modeprijs dit jaar niet uit te reiken door de coronacrisis. Het prijzengeld wordt verdeeld onder de acht genomineerden.

LVMH, de luxegroep met onder meer Dior en Louis Vuitton in de portefeuille, reikt al een vijftal jaar een prijs uit aan opkomend modetalent. Met het geld en de bijbehorende mediabelangstelling kunnen beginnende merken zichzelf op de kaart zetten. In de jury zetelde in het verleden onder meer Raf Simons, Marc Jacobs en wijlen Karl Lagerfeld. De voorziene prijsuitreiking in juni zal door de coronacrisis niet plaatsvinden.

Het te winnen prijzengeld, in totaal 300.000 euro, wordt verdeeld onder de acht finalisten. Priya Ahluwalia (Ahluwalia), Charaf Tajer (Casablanca), Emma Chopova en Laura Lowena (Chopova Lowena), Nicholas Daley, Peter Do, Sindiso Khumalo, Supriya Lele en Tomotaka Koizumi.

Ook oud-winnaars krijgen steun

De Karl Lagerfeld Prize, die dit jaar in het leven geroepen is, wordt gebruikt om de winnaars van de voorbije zes edities een financieel duwtje in de rug te geven. Ook de Franse Marine Serre, een oud-studente van La Cambre, kan rekenen op financiële steun.

'Sinds zijn lancering heeft de LVMH-prijs altijd jong talent gepromoot en gekoesterd. Elk jaar zet het de schijnwerpers op jonge ontwerpers van over de hele wereld en ondersteunt het de ontwikkeling van hun bedrijven', zegt Delphine Arnault, vicepresident bij Louis Vuitton en oprichter van de prijs, in een mededeling. 'In deze uitdagende tijden willen we benadrukken dat het steunen van deze opkomende modeontwerpers onze belangrijkste missie is.'

LVMH was een van de eerste modebedrijven die besliste om een aantal fabrieken te heropenen voor de productie van mondmaskers en handgel. Vorige week heeft het bedrijf ook 250 beademingsmachines gedoneerd aan Franse ziekenhuizen.

