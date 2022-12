Ludovic de Saint Sernin is de nieuwe creatieve directeur van modemerk Ann Demeulemeester

Ann Demeulemeester heeft een nieuwe creatieve directeur: Ludovic de Saint Sernin (31). Dat kondigde het Belgische modemerk vanochtend aan op hun Instagrampagina. De eerste collectie onder de Saint Sernin zal getoond worden tijdens de Parijse modeweken in maart 2023.

Ter ere van het grote nieuws postten het merk en de ontwerper samen zes beelden van de Saint Sernin op Instagram, telkens gekleed in stukken uit het archief van Demeulemeester. Belgisch modefotograaf Willy Vanderperre legde alles vast op de gevoelige plaat.

De Saint Sernin werd geboren in België en groeide op in Parijs, waar hij afstudeerde aan de École Supérieure des Arts Appliqués Duperré. De ontwerper deed eerder ervaring op bij grote Franse modehuizen zoals Balmain, en richtte zijn eigen merk op in 2017. Hij staat vooral bekend om zijn genderfluïde creaties en is onder andere geliefd door Dua Lipa, Hailey Bieber en Troye Sivan.

Ann Demeulemeester zelf nam intussen bijna tien jaar geleden afstand van haar merk, al onderhoudt ze wel een goed contact. De laatste creatieve directeur, Sébastien Meunier, zag zijn exit toen het label in 2020 overgenomen werd door Claudio Antonioli van de New Guards Group. Die kondigde toen aan dat hij ‘een nieuwe energie’ wou voor Ann Demeulemeester.

Als deze beelden een voorbode zijn, kijken wij alvast reikhalzend uit naar de eerste collectie. Die zal bekendgemaakt worden tijdens de Parijse modeweken in maart 2023.

Hieronder nog een voorproefje in de vorm van de Saint Sernins meest recente show.