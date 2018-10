Louis Vuitton vervoert 'Het melkmeisje' van Vermeer in stijl naar Tokio

Ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Making the Difference: Vermeer and Dutch Art' in het Ueno Royal Museum van Tokio, gaat het Franse modehuis Louis Vuitton in zee met het Rijksmuseum. Samen vervoeren ze het meesterwerk 'Het melkmeisje' van Johannes Vermeer in een op maat gemaakte Louis Vuitton Special Order koffer.

De koffer werd met de hand gemaakt in het historisch atelier van Louis Vuitton in Asnières nabij Parijs. Het Monogramcanvas van de koffer heeft handgeschilderde gele en blauwe strepen die verwijzen naar de hoofdkleur van het meesterwerk.

Michael Burke, CEO van Louis Vuitton, doet de inspiratie voor deze trip uit de doeken: 'Het merk heeft altijd de grootste pioniers en artiesten vergezeld op hun reizen. Louis Vuitton heeft een passie voor creatie en heeft altijd kunst en cultureel erfgoed ondersteund. Het is een eer voor ons dat we een van de meest bekende internationale meesterwerken aller tijden mogen vervoeren en beschermen.'