Make America great again? Dat kan volgens Nicolas Ghesquière ook zonder Donald Trump. De ontwerper wenst niet geassocieerd te worden met de president van de Verenigde Staten, die aanwezig was op de opening van de nieuwe fabriek van Louis Vuitton in Texas.

Amerikaanse president Donald Trump bezocht de nieuwe fabriek van Louis Vuitton in Texas tijdens zijn campagnetour. Hij noemde het een voorbeeld van de 'fantastische revival van Amerikaanse productie.' Zijn dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner stonden hem bij tijdens het bezoek.

The new @LouisVuitton workshop in Texas will create 1,000 jobs over the next five years—and countless leather goods labeled "Made in the USA!" 🇺🇸 pic.twitter.com/McrNHIqqVd — The White House (@WhiteHouse) October 20, 2019

Trump sprak ook lovende woorden over Bernard Arnault, de voorzitter en CEO van LVMH Moët Hennessy, het moederbedrijf van Louis Vuitton. De president noemde Arnault een 'succesvolle zakenman en visionair.'

'We zijn erg vereerd om de president te mogen ontvangen. Ik ben hier niet om politieke strekkingen te bekritiseren,' liet Arnault optekenen. 'Ik ben hier aanwezig omdat we plannen om binnen vijf jaar duizend mensen te werk te stellen.' Arnault probeerde het bezoek te kaderen als 'apolitiek.' Momenteel heeft het bedrijf 150 mensen aangeworven, die getraind worden in lederbewerking volgens de standaard van het Franse modehuis.

De handtassen en koffers die in de nieuwe lederfabriek in het Texaanse Keene vervaardigd worden krijgen een 'Made in the USA'-label, maar worden niet gemaakt van leer van plaatselijk vee. De bewerking van het leer zal ook elders plaatsvinden.

Boycot

Ontwerper Nicolas Ghesquière was duidelijk niet opgezet met de vertoning. Via Instagram distantieerde hij zich van Trump: 'Ik ben een modeontwerper en ik weiger hiermee geassocieerd te worden #trumpisajoke #homophobia.'

Hoewel de ontwerper van de vrouwenlijn van het Franse merk al zeer openlijk zijn ongenoegen heeft geuit, loopt er een campagne van Grab Your Wallet om Louis Vuitton te boycotten tot het bedrijf LVMH Mët Hennessy hetzelfde doet. Naar aanleiding van de heropening van de LV shop in New Bond Street in Londen, deelden mode-influencers zoals Susie Bubble hun mening over de hetze. Een boycot vinden ze te ver gaan, aangezien het louter gaat om een fotomoment met Trump, waarbij de ontwerpers niet betrokken waren. Uiteindelijk creëert de nieuwe fabriek jobs in Texas, klinkt het op sociale media.

Het laatste is nog niet gezegd over de nieuwe fabriek. Ook lokale bewoners hebben bedenkingen, voornamelijk over de belastingsvoordelen die het Franse bedrijf heeft gekregen. Daardoor loopt de provincie Johnson jaarlijks maar liefst 91,900 dollar aan belastingen mis. De nieuwe fabriek schept dus niet alleen kansen, maar zet ook kwaad bloed bij de lokale ondernemers.