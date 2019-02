Louboutin mag rode zolen claimen van de rechter

De rechtbank in Den Haag bevestigt wat het Europese Hof van Justitie eind vorig jaar ook al stelde: schoenwinkelketen Van Haren mag geen pumps verkopen met een knalrode zool, omdat dat het handelsmerk is van het luxemerk Louboutin.

De Franse ontwerper Christian Louboutin vocht al heel wat juridische robbertjes uit met concurrenten die gelijkaardige schoenen met rode zool op de markt brachten. Louboutin had zijn schoen ook als merk ingeschreven in de Benelux met de verwijzing naar de rode kleur (Pantone 18-1663TP).

Toen de Nederlandse schoenenwinkel Van Haren in 2012 zwarte schoenen met rode zool op de markt bracht, sprak Louboutin van 'merkinbreuk' en stapte het naar de rechter. Van Haren vocht de claim van Louboutin aan.

De rechtbank in Den Haag legde de kwestie voor aan het Europees Hof van Justitie. Daar adviseerde de advocaat-generaal eerder dat Louboutin geen merkbescherming kan krijgen alleen op basis van de kleur. Louboutin dreigde daarmee het alleenrecht op het gebruik van de rode zool te verliezen.

In zijn arrest van december vorig jaar oordeelde het Hof van Justitie precies het tegenovergestelde. Het Hof meende dat de rode kleur geen reden is om het merk te weigeren. De rechtbank in Den Haag, die de finale uitspraak moet doen, volgt die beslissing. Louboutin behoudt dus het alleenrecht op de zwarte pumps met rode zolen.