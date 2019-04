Lou Doillon, dochter van Jane Birkin: 'Ik vind het vreselijk om net als de anderen te zijn'

Als je de dochter bent van een icoon als Jane Birkin, is het wel zo handig als je zelf ook iets kunt. Lou Doillon (36) is even behendig met de gitaar als met een potlood, ze is model, acteert en bracht onlangs haar derde album uit. 'Ik zit graag als een kat in een hoekje alles te observeren.'

Tweedkostuum, Chanel. Vilthoed, Elvis Pompilio. Ring van geëmailleerd verguld brons, Samuel François. Halsketting en armband, eigendom van Lou. © Martina Bjorn