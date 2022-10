Lotte Van Huyck houdt bruiden warm met zachte breisels op hun mooiste dag

Lotte Van Huyck in het kort:

Wat is je favoriete museum? Musée d’Orsay in Parijs. Kunst en andere trouvailles bekijken hoeft trouwens niet altijd in een museale context. Ik vind het super leuk om bij vrienden rond te kijken en in hun spullen te snuisteren. Alles wat in een huis staat of hangt vertelt iets over de bewoner. Het is heerlijk om mensen op die manier beter te leren kennen.

Waar shop je het liefst? Twiggy in Gent. Door mijn opleiding Textielontwerp houd ik van mooie stoffen, maar net dat mis ik vaak in kledingwinkels. Twiggy zet hier volop op in. Daarnaast zoek ik graag naar unieke stuks op rommelmarkten of in vintage shops. Oude stoffen en kledij zijn vaak heel kwalitatief en goed gemaakt. Enkele jaren geleden maakten we het huis van mijn overleden oma leeg. Wat er daar uit de kleerkast kwam, was ongelooflijk. Ik shop nooit online, omdat ik de stof wil voelen en zien hoe hij valt. Een uitzondering maak ik voor Vinted, al is dat altijd een gok of het je echt zal passen.

Naar wie kijk je op? Ik heb bewondering voor goede leiders, die weten wat er speelt bij hun werknemers en talent hebben voor het leiden van een team. Jaren geleden werkte ik voor een baas die dat ongelooflijk goed deed. Dat is me altijd bijgebleven. Zelf beschik ik helaas niet over die capaciteiten.

Hoe vind je rust? Door een opgeruimd huis, een wandeling met mijn hond, zeelucht en goede gesprekken met vrienden.