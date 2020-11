Handelaars zijn er nog niet uit wat het beste is: de wintersolden behouden, uitstellen of verlengen. Dat blijkt uit een bevraging van zelfstandigenorganisatie NSZ bij 632 handelaars. 'Laat ons begin december met kennis van zaken beslissen en dan snel schakelen', zegt voorzitter Christine Mattheeuws.

Sinds maandag zijn opnieuw strengere lockdownmaatregelen ingegaan. Niet-essentiële winkels, waaronder de kledingwinkels, moeten de deuren sluiten. Mode Unie, de sectorfederatie voor zelfstandige modedetailhandel, had er eerder voor gepleit om de winterkoopjes met een maand uit te stellen, tot in februari.

Onduidelijkheid over heropening

'Uit een bevraging van NSZ blijkt dat dat handelaars er nog niet uit zijn wat op dit moment de beste keuze is', zegt Mattheeuws. 'Wij kunnen alle begrip opbrengen voor deze conclusie uit onze bevraging. Want het is nog onduidelijk wanneer ze terug zullen mogen openen en uiteraard is dat primordiaal om te weten wanneer de solden best plaatsvinden. Rekening houdend met de cijfers is de heropening van de fysieke winkels wellicht ten vroegste voorzien op 14 december, maar niemand heeft een glazen bol om te weten of ze dan open mogen.'

Het blijft dan ook koffiedik kijken wat de beste timing is voor de solden, en NSZ vraagt de bevoegde ministers Pierre-Yves Dermagne en David Clarinval dan ook om de problematiek mee te nemen in het evaluatiemoment op 1 december. 'Dan moet er duidelijkheid komen omtrent de heropening van de winkels en vooral moet er perspectief gegeven worden. Een soldenscenario zoals we gekend hebben in de zomer met plots verstrengde regels aan het begin van de solden, moeten we ten alle prijzen vermijden, zegt Christine Mattheeuws.

Rekenen op impulsaankopen

De handelaars zijn het wel al eens dat solden niet digitaal kunnen. 'De winkels moeten fysiek open zijn om succesvolle solden te hebben. Consumenten willen koopjes doen en daarvoor moeten ze kunnen 'snuisteren' ter plaatse. Het spontane en impulsieve karakter dat de soldenperiodes typeert, mag in geen geval verloren gaan', aldus NSZ.

Sinds maandag zijn opnieuw strengere lockdownmaatregelen ingegaan. Niet-essentiële winkels, waaronder de kledingwinkels, moeten de deuren sluiten. Mode Unie, de sectorfederatie voor zelfstandige modedetailhandel, had er eerder voor gepleit om de winterkoopjes met een maand uit te stellen, tot in februari. 'Uit een bevraging van NSZ blijkt dat dat handelaars er nog niet uit zijn wat op dit moment de beste keuze is', zegt Mattheeuws. 'Wij kunnen alle begrip opbrengen voor deze conclusie uit onze bevraging. Want het is nog onduidelijk wanneer ze terug zullen mogen openen en uiteraard is dat primordiaal om te weten wanneer de solden best plaatsvinden. Rekening houdend met de cijfers is de heropening van de fysieke winkels wellicht ten vroegste voorzien op 14 december, maar niemand heeft een glazen bol om te weten of ze dan open mogen.' Het blijft dan ook koffiedik kijken wat de beste timing is voor de solden, en NSZ vraagt de bevoegde ministers Pierre-Yves Dermagne en David Clarinval dan ook om de problematiek mee te nemen in het evaluatiemoment op 1 december. 'Dan moet er duidelijkheid komen omtrent de heropening van de winkels en vooral moet er perspectief gegeven worden. Een soldenscenario zoals we gekend hebben in de zomer met plots verstrengde regels aan het begin van de solden, moeten we ten alle prijzen vermijden, zegt Christine Mattheeuws. De handelaars zijn het wel al eens dat solden niet digitaal kunnen. 'De winkels moeten fysiek open zijn om succesvolle solden te hebben. Consumenten willen koopjes doen en daarvoor moeten ze kunnen 'snuisteren' ter plaatse. Het spontane en impulsieve karakter dat de soldenperiodes typeert, mag in geen geval verloren gaan', aldus NSZ.