De London Fashion Week gaat dit jaar digitaal door en showt mannen- en vrouwencollecties samen. Dat heeft de British Fashion Council (BFC) bekendgemaakt.

Met deze beslissing treedt de London Fashion Week in de voetsporen van de modeweken in Shanghai en Moskou, die zich door de coronacrisis al eerder genoodzaakt zagen om te kiezen voor een digitale editie. Tijdens die ene week zullen zowel de mannen- als de vrouwencollecties getoond worden, wellicht om kosten te besparen.

Vergeet propvolle front rows en enthousiast poserende influencers. Het modecircus dat zich afspeelt rond de modeweken wordt net zoals de kleding verhuisd naar een digitaal ontmoetingsplatform. Digitale showrooms, interviews en podcasts zullen dit jaar voor iedereen toegankelijk zijn.

Mallemolen staat stil

'Het is essentieel om vooruit te kijken. We mogen verandering en vernieuwing niet uit de weg gaan', klinkt het bij Caroline Rush, CEO van de British Fashion Council. 'Londen Fashion week was altijd al meer dan mode alleen. Ze drukt haar stempel om de maatschappij en vormt mee onze cultuur en identiteit.' Rush hoopt dat de crisis ook een positief effect zal hebben en dat ontwerpers kritischer zullen stilstaan bij de duurzaamheid van hun eigen ontwerpproces.

Het lijkt er voorlopig op dat Rush gelijk zal krijgen. Door de coronacrisis staat de mallemolen van de modewereld tijdelijk stil, wat ontwerpers de tijd geeft om te reflecteren. De stemmen die vroeger al opriepen om de onophoudelijke stroom aan shows, modeweken en collecties te vertragen, krijgen nu meer bijval. Onder meer Giorgio Armani en Marc Jacobs lieten eerder al verstaan in Vogue dat 'er overdreven veel spullen geproduceerd worden'.

De London Fashion Week is volledig te volgen via de site van de London Fashion Week en dat van 12 tot 14 juni.

