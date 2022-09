London Fashion Week in beeld: van shows als eerbetoon aan Queen Elizabeth tot tonnen tule  

De modeweek in Londen werd overschaduwd door de begrafenis van de Queen. Burberry en Raf Simons cancelden hun show en feestjes werden afgelast omdat ze pal in de rouwperiode vielen. Ondanks deze opdoffers vielen er nog heel wat boeiende shows en prachtige looks te bewonderen.

In 2018 zat Queen Elizabeth nog naast Anna Wintour tijdens de show van Richard Quinn, die de Queen Elizabeth II Award for British Design in ontvangst mocht nemen. Het spreekt dan ook voor zich dat de jonge Britse ontwerper zijn SS23 show startte met een eerbetoon aan de vrouw die zijn carrière gelanceerd heeft.

J.W. Anderson ging voor een zeer rechtstreekse bedanking tijdens zijn show: een simpel zwarte T-shirt met de boodschap ‘Her Majesty The Queen, 1926-2022, Thank you.’ Harris Reed, die recent werd aangekondigd als de nieuwe creatief directeur van Nina Ricci, sloot zijn show tijdens London Fashion Week af met een boek van Lelietjes-Van-Dalen, de favoriete bloem van de Queen. Ook ander ontwerpers zorgden voor een serene sfeer, met kaarslicht, zwarte sluiers en referenties aan iconische looks van de Britse koningin.