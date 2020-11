De London Fashion Week van januari gaat niet door. Dat heeft de British Fashion Council aangekondigd. Een modeweek vraagt maandenlange voorbereidingen en de kans dat het coronavirus dan nog welig tiert is groot.

Tot vorig jaar stond de januariweek in Londen in het teken van de mannencollecties. Dit jaar ziet de kalender er anders uit. De British Fashion Council (BFC), die de modeweek organiseert, heeft de modeweek opgeschoven naar de week van 19 tot 23 februari en benadrukt dat de week seizoensloos en genderneutraal wordt. De organisatie moedigt ontwerpers ook aan om het aantal fysieke evenementen te beperken en zoveel mogelijk over te schakelen op digitale modeshows.

Momenteel gaat het coronavirus razendsnel rond in Groot-Brittannië, dat opnieuw in lockdown gegaan is. Een modeweek in januari zou zo goed als zeker te vroeg komen, de organisatie hoopt dat februari wél haalbaar is.

'De pandemie heeft ons opnieuw doen nadenken over het hele systeem,' klinkt het bij Dylan Jones van de BFC tegenover WWD. 'We hebben er alle vertrouwen in dat deze verschuiving ontwerpers zal helpen om meer mensen te bereiken via het digitale platform van de London Fashion Week.'

Alle nieuwtjes en updates over de Londense modeweek zijn hier te volgen.

