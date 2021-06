Het Duitse modeplatform Zalando opent zijn website voor producten van lokale winkels. C&A is de eerste die zich in België op de dienst aansluit, zo kondigt Zalando aan.

De dienst, 'Connected Retail', bestaat al langer in andere Europese landen en wordt nu in België gelanceerd. Concreet kunnen lokale winkels hun producten op de Zalando-site aanbieden. Bij een bestelling zijn het de winkels zelf die de levering afhandelen (en een commissie betalen aan Zalando). Twee C&A-winkels doen voorlopig mee: eentje in Antwerpen (op de Meir) en eentje in Gent (Korenmarkt).

Het modeplatform belooft ook dat er een filter komt op de website, zodat consumenten gericht kunnen zoeken in het aanbod van de lokale winkels. 'Wij zijn ervan overtuigd dat lokale winkels alleen maar voordeel kunnen halen uit het grote online klantenbestand van Zalando om hun business te laten groeien', zegt Sofie Geeroms, de managing director van de e-commercevereniging BeCommerce, in een persbericht. 'We zien dit als een win-winsituatie: het 'Connected Retail'-programma creëert nieuwe kansen voor lokale retailers en voor Belgische klanten die hun lokale winkels willen steunen.'

Volgens Zalando omvat het 'Connected Retail'-netwerk momenteel meer dan 4.000 winkels in twaalf Europese markten.

