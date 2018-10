Lize Feryn lanceert capsulecollectie geïnspireerd door Kaapstad bij CKS

Lize Feryn liet zich inspireren door de Zuid-Afrikaanse metropool Kaapstad. Voor modellenwerk verbleef ze er een tijdje: 'Het is een stad die het beste van de wereld combineert: prachtige natuur, mooie fauna en flora, een sprookjesachtige omgeving met een bruisende, metropool. Dat wou ik ook in mijn collectie terugzien: dromerig, met veel verwijzingen naar de natuur, zonder z'n stoerheid te verliezen.'

In de collectie vind je daarom kleurrijke vogels, vlinders en bloemen, zowel in prints als borduursels. Het kleurenpalet bestaat uit verschillende tinten rood, nude-tinten en zwart. Verwacht je aan een feestelijke lijn, waarbij rijkelijke stoffen zoals fluweel en kant zorgen voor een romantische en filmische toets. Lize omschrijft het als 'Items die zouden passen in een film noir, evenals in het straatbeeld van nu.'