Modelabels moeten steeds meer rekening houden met hun klimaatbewuste klanten. Duurzaamheid verovert dus stilaan de kleerkast. Maar hoe zit het met de ondergoedlade? Maak plaats voor deze lingerielabels.

De oermoeder van mooie sustainable lingerie is natuurlijk La fille d'O. Murielle Scherre schoof het voorbije jaar trouwens samen met Sébastien Meunier (ex-Ann Demeulemeester) aan de tekentafel voor een 100 procent inclusieve collectie. Ook Ophelia de Bisschop maakt duurzame lingerie, in een Belgisch atelier met louter lokale stoffen. Knack Weekend sprak met haar naar aanleiding van het vijfjarige bestaan van Ophelia Lingerie.

© Ophelia Lingerie

Internationaal kijken grotere spelers eveneens naar hun ecologische voetafdruk. Luxelabel Wolford zette al in op netkousen van visnetten en lanceerde een cradle to cradle lingerielijn. Daarnaast is er intussen keuze uit heel wat duurzame Europese ondergoedmerkjes, onder meer uit Scandinavië (Woron, Organic Basics, Underprotection), Duitsland (Lovjoi, Anekdot). Die kan je gelukkig ook bij ons shoppen: de Berlijnse Meike opende met Kiez een winkel voor ethische en ecologische lingerie in Antwerpen.

© Pure by Luce

Sportkleding én -ondergoed zijn de grootste vervuilers in je kleerkast. Dankzij Belgische merken als 42/54, Recto Verso, PlayPauze en Pure by Luce is ook een duurzame sportbeha een optie.

De oermoeder van mooie sustainable lingerie is natuurlijk La fille d'O. Murielle Scherre schoof het voorbije jaar trouwens samen met Sébastien Meunier (ex-Ann Demeulemeester) aan de tekentafel voor een 100 procent inclusieve collectie. Ook Ophelia de Bisschop maakt duurzame lingerie, in een Belgisch atelier met louter lokale stoffen. Knack Weekend sprak met haar naar aanleiding van het vijfjarige bestaan van Ophelia Lingerie.Internationaal kijken grotere spelers eveneens naar hun ecologische voetafdruk. Luxelabel Wolford zette al in op netkousen van visnetten en lanceerde een cradle to cradle lingerielijn. Daarnaast is er intussen keuze uit heel wat duurzame Europese ondergoedmerkjes, onder meer uit Scandinavië (Woron, Organic Basics, Underprotection), Duitsland (Lovjoi, Anekdot). Die kan je gelukkig ook bij ons shoppen: de Berlijnse Meike opende met Kiez een winkel voor ethische en ecologische lingerie in Antwerpen.Sportkleding én -ondergoed zijn de grootste vervuilers in je kleerkast. Dankzij Belgische merken als 42/54, Recto Verso, PlayPauze en Pure by Luce is ook een duurzame sportbeha een optie.