De Knack Weekend Designer Days zijn gecanceld. Verschillende modemerken denken na over een andere manier om hun stof- en stockoverschotten toch te verkopen. Lies Mertens doet dat deze zaterdag met een online stocksale die start om 12 uur.

Alle tassen die verkocht worden verschijnen deze zaterdag om 12 uur op de webshop van Lies Mertens onder het label 'Stocksales'. De korting is afhankelijk van de mate van beschadiging van elke tas.

Kleine krassen, vlekjes of andere imperfecties zijn goed voor een korting van 25 tot 30 procent. Handtassen met duidelijk zichtbare beschadigingen en de eerste testexemplaren leveren je een korting op van 40 procent. Dit zijn handtassen die de gebruikelijke kwaliteitsstandaard niet halen. Handtassen met fouten, rimpels of neiging tot slijtage worden verkocht met een korting van 50 procent.

De tweejaarlijkse stocksales zijn de enige manier om een tas van Lies Mertens aan een zachte prijs te bemachtigen, aan de klassieke soldenperiodes doet de Belgische ontwerper niet mee. Naast Lies Mertens organiseert ook Christian Wijnants van 11 tot 25 november een online stockverkoop.

