Lies Mertens kiest opnieuw voor een samenwerking met een Belgisch creatief talent. Ditmaal ging de handtassenontwerpster in zee met kunstenaresShirley Villavicencio Pizango. Het resultaat is een tas die kunst en mode verbindt. Een van de tassen wordt geveild ten voordele van 11.11.11.

Na de samenwerking met architect Camiel van Noten en kunstenares Sofie Marijnissen, gaat Lies Mertens voor de derde maal in zee met Belgische talent. De portretten van de Gentse kunstenares met Peruviaanse roots Shirley Villavicencio Pizango inspireerden de ontwerpster om opnieuw een samenwerking aan te gaan over de disciplines heen. Samen creëren ze een gelimiteerde oplage van het Mariko-model van Lies Mertens.

De doeken van Shirley Villavicencio Pizango springen in het oog wille van hun levendige kleuren. Een van de belangrijkste kenmerken van haar werk is de kruisbestuiving tussen haar Zuid-Amerikaanse afkomst en haar leven in België. De kunstenares werkt voornamelijk met acrylverf, wat haar dankzij de snelle droogtijd in staat stelt om op spontane manier te schilderen.

Shirley Villavicencio Pizango aan het werk © GF

Praktisch Op 19 juni 2021 worden er in de Lies Mertens flagship store in Antwerpen tien exemplaren van het Mariko-model live met acrylverf beschilderd door Shirley Villavicencio Pizango. Daarnaast zal er ook één uniek exemplaar verloot worden, waarvan de volledige opbrengst ten voordele is van de solidariteitscampagne van 11.11.11. Tussen 19 en 24 juni kan iedereen zowel digitaal als in het Antwerpse vlaggenschip van Lies Mertens een lotje kopen ter waarde van vijftien euro en zo mee deelnemen aan de loting voor het goede doel. Op 25 juni wordt de winnaar aangekondigd. Liesmertens.be

