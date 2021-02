Duurzame werkomstandigheden, inclusiviteit op de werkvloer, digitale dienstverlening. Ook de modesector moet mee met de uitdagingen waar bedrijven vandaag voor staan. Wie niet weet waar te beginnen, kan gelukkig een expert raadplegen. Drie nieuwe consultancybureaus stellen zich voor.

Studio D uit Leuven helpt bedrijven duurzaam ondernemen.

Oprichters: Saartje Boutsen en Charlotte Vandierendonck. Saartje heeft ervaring als sustainability manager bij Claes Retail Group (JBC & Mayerline), als adviseur Duurzaam Ondernemen bij Voka en als freelance duurzaamheidscoach. Charlotte werkte als zelfstandig projectmanager met focus op duurzaamheidsstrategie en -rapportering en deed onder meer ervaring op bij Capgemini Consulting en modemerk CKS. Ontstaan in: 2020 Drijfveer: 'Veel bedrijven zijn tegenwoordig bereid om te werken aan een duurzaam verhaal, maar weten niet altijd waar te beginnen', zegt Charlotte. 'Ze kunnen moeilijk inschatten welke acties het meest effect opleveren. Studio D is ontstaan omdat Saartje en ik de expertise die we opdeden in onze vorige jobs wilden delen. Ons doel is om organisaties te tonen hoe economische prestaties hand in hand kunnen gaan met een positieve impact op mens en planeet. Daarbij denken we ook na over goede communicatie en staan we klaar om werknemers op te leiden en te enthousiasmeren. Zeker in de modesector zijn mensenrechten, naast milieu-impact, nog een belangrijk aandachtspunt.' Saartje vult aan: 'Bedrijven voelen dat duurzaamheid hoger op de agenda komt te staan. Klanten vragen steeds vaker om transparantie en op overheidsniveau komen initiatieven zoals de Europese Green Deal eraan. Vooral in het KMO-landschap moeten heel wat bedrijven hun duurzame transitie nog starten. Die bedrijven willen wij advies op maat geven.' In de praktijk: 'Bij ons moet je niet zijn voor een groene marketingcampagne of een laagje greenwashing (wanneer bedrijven zich milieuvriendelijker voordoen dan ze zijn, red.)', zegt Charlotte. 'Wij verdiepen ons in de operationele processen van een bedrijf.' Saartje: 'Elke kennismaking begint met een duurzaamheidsscan. Bij een modeklant zullen we bijvoorbeeld kijken waar collecties worden geproduceerd, welke milieu- of arbeidsrisico's daaraan verbonden zijn, welke duurzamere keuzes er gemaakt worden in het ontwerpproces of bij de verkoop, door bijvoorbeeld oude kleding in te zamelen. De bedoeling is om de bottlenecks van een bedrijf in kaart te brengen. In een organisatie die zich nog niet bewust is van de negatieve impact van katoenteelt werken we eerst op bewustwording. Een bedrijf dat al overtuigd is van de voordelen van organisch katoen, maar struikelt over de kostprijs, heeft dan weer andere begeleiding nodig.' Charlotte: 'Modebedrijven die duurzaam ondernemen zijn tijdens de coronacrisis veerkrachtiger gebleken. Wie goede langetermijnrelaties heeft met zijn leveranciers bleek minder problemen te hebben met uitgestelde leveringen. Daarnaast hebben veel bedrijven beseft dat bewuster omgaan met productieaantallen of vliegtuigtransport niet alleen beter is voor het milieu, maar ook kostenbesparend kan zijn.' Wat de klant zegt: 'Toen Essentiel Antwerp in 1999 werd opgericht, stond duurzaamheid niet centraal in ons businessplan', zegt Ruth Collin, Business and Legal Affairs Director van het Belgische modelabel. 'De voorbije jaren is er bij onze verschillende departementen, van ontwerp tot verkoop, echter een groot draagvlak ontstaan voor duurzaam en ethisch produceren. We zochten alleen nog een externe partner om onze duurzame transitie mee te leiden. In theorie weten we wat er gedaan moet worden, maar het helpt dat Studio D de modesector goed kent en ons concreet advies kan geven, bijvoorbeeld over duurzame verpakkingen of hoe te investeren in goede relaties met onze leveranciers. Samen hebben we een actieplan opgesteld voor de komende jaren, goed wetende dat duurzaam ondernemen altijd een work in progress zal blijven.' studiodee.be Oprichters: Céline Vermeulen en Caroline De bruyn. Céline begon als e-business consulent bij Semetis, een digital marketing agency, en werkte nadien als onlinemarketeer voor de FNG Group (CKS, Brantano, Fred&Ginger). Caroline deed ervaring op als digital en offline marketeer bij agentschap Fashion Club 70. Ontstaan in: 2019 Drijfveer: 'In onze vorige jobs zagen Céline en ik welke impact digitalisering en e-commerce kunnen hebben op de groei van een modebedrijf', zegt Caroline. 'In 2019 hebben we The Dot Society opgericht om organisaties te helpen in hun digitale transitie, maar het is pas sinds de coronacrisis dat de vraag naar onze begeleiding exponentieel gegroeid is.' Céline: 'Vijftig procent van onze klanten zijn modebedrijven. Zij worden sinds maart 2020 uitgedaagd om hun publiek digitaal te bereiken. Eens je met onlinemarketing begint, zie je daar snel resultaat van. Dat betekent niet dat fysieke winkelmomenten gaan verdwijnen. Het online en offline imago van je merk of winkel beïnvloeden elkaar. In de praktijk: 'Bij een eerste gesprek polsen we naar de doelstellingen van een bedrijf', zegt Céline. 'Wat onderscheidt hen van de concurrentie, op welke digitale kanalen zijn ze al actief en wat kan daar verbeteren? Soms moet een bedrijf eerst andere stappen zetten, zoals investeren in een webshop, voor wij hen kunnen helpen. Daarna stellen we samen een tactisch plan op met doelstellingen die ze per maand moeten halen.' Caroline: 'Basisvoorwaarden voor je online groei zijn een goed opgebouwde website, aandacht voor de mobiele surfervaring, want een consument shopt vooral via zijn telefoon, en aanwezigheid op sociale media. Dat is nu eenmaal waar je klant zit en dode Instagramaccounts stralen weinig vertrouwen uit. Ook belangrijk: wij werken op basis van cijfers, niet op buikgevoel. Er is maar één manier om te weten of je nieuwsbrieven en Instagramposts genoeg verkeer genereren en dat is door alles te traceren en te meten, zodat je meer inzicht krijgt in wie je klant is en kunt bijsturen waar nodig.' Céline: 'Modebedrijven adviseren we vooral rond advertising op sociale media, hoe ze hun SEO ( Search Engine Optimization of zoekmachineoptimalisatie, red.) kunnen verbeteren om hoger te verschijnen in de zoekresultaten van Google, of hoe adverteren op Google werkt. Uit de inzichten die we uit de data halen, formuleren we concrete actiepunten. Die variëren van foto's veranderen die niet goed werken op de webshop tot de collectie van volgend seizoen bijsturen op basis van trends die we in de data zien.' Caroline: 'Een Belgisch bedrijf als Gofluo, dat fluohesjes maakt voor in het verkeer, is eerst organisch gegroeid, zonder online te adverteren. Toen ze een niveau hoger wilden schakelen, hebben wij hen begeleid in hun digitalemarketingstrategie, waarna hun omzet in Europa in een jaar met tweehonderd procent is gestegen. Nu zijn we het merk nog bekender aan het maken in het buitenland. De digitalisering van je merk is geen proces dat klaar is na een maand. Je kunt klein beginnen, met een beperkt budget, maar je haalt voortdurend nieuwe inzichten uit de data, waardoor je blijft groeien en rendabel kunt opschalen.' Wat de klant zegt: 'Zonder betaalde posts krijgt slechts tien procent van je volgers je berichten nog te zien', zegt Gaelle Van Lede, communicatiemanager van 42/54, het activewearlabel van Élodie Ouédraogo en Olivia Borlée. 'Onlinemarketing is daarom deel geworden van ons businessmodel, maar het is een fulltimejob als je dat goed wilt doen. 42/54 is een high-end sportlabel en onze advertenties mogen er niet uitzien alsof ze snel op kantoor in elkaar zijn geflanst. Daarom hebben we The Dot Society ingeschakeld, ook omdat zij voeling hebben met de modewereld. De eerste maanden hebben ze ons geholpen om het olympische verhaal van Élodie en Olivia bij een groter publiek bekend te maken. Pas daarna zijn we posts en stories beginnen te maken om de collectie zelf te promoten, met resultaat.' thedotsociety.be Oprichters: Liesbeth Dillen en Emily Rammant. Liesbeth is een inspirational spreker en helpt bedrijven groeien in onzekere tijden. Ze werkte meer dan twintig jaar aan de top van Ikea, alvorens haar eigen coachingbedrijf in genderinclusie op te richten. Emily werkte in leidinggevende functies bij verschillende reclamebureaus, was medeoprichter van productiebedrijf Wenneker.be en runde een kunstgalerie als bijbaan, tot ze zich omschoolde tot leiderschapscoach. Ontstaan in: 2020 Drijfveer: 'Uit een onderzoek van Creative Belgium bleek vorig jaar dat de top van de Belgische creatieve industrie nog onvoldoende inclusief en divers is', zegt Emily. 'Liesbeth en ik waren uitgenodigd als sprekers op een congres van Creative Belgium en het fascineerde ons dat een sector waarvan je verwacht dat hij trendsettend is eigenlijk achterop bleek te lopen. Toen ons gevraagd werd of we konden helpen, is YIN United ontstaan.' Liesbeth: 'Inclusiviteit gaat voor ons verder dan gender, afkomst of geaardheid. Het gaat ook over introverten een stem geven, verschillende generaties laten samenwerken en respect voor de planeet. Met mijn Scandinavische achtergrond bij Ikea heb ik twintig jaar geleden al gezien wat inclusief leiderschap kan betekenen voor de groei en vernieuwing van je bedrijf.' In de praktijk: 'Het is vandaag redelijk hip om rond diversiteit op de werkvloer te werken', zegt Liesbeth. 'Vaak vertaalt zich dat in het feit dat vrouwen of mensen met een andere achtergrond wel een job aangeboden krijgen, maar hun potentieel wordt daarna niet ten volle benut. Op papier kan een bedrijf dan goede diversiteitscijfers voorleggen, maar in realiteit blijven het vaak de witte mannen aan de top die het voor het zeggen hebben. Als zij niet mee zijn, verandert er niets. In een eerste gesprek met een nieuwe klant is dat het eerste waar we naar polsen: ziet de top van het bedrijf in een inclusieve werkvloer echt potentieel voor innovatie, of zien ze het als een lastig probleem dat ze 'moeten' oplossen? Als dat laatste het geval is, gaan we eerst werken op de onbewuste blinde vlekken die we allemaal in ons denken hebben.' Emily: 'Daarna volgen de concrete stappen. Welke leiderschapsstijl hoort bij een inclusieve werkvloer? Hoe past diversiteit binnen de groeistrategie van een bedrijf? Diversiteit is meer dan een goede posterslogan. Of je nu een modebedrijf bent, of een bank: tien procent van de verandering begint bij kennis opdoen, twintig procent is leren uit dialoog met anderen, maar zeventig procent van de transitie komt door met vallen en opstaan je gedrag aan te passen. Op het vlak van inclusiviteit gebeurt er echter meestal niet veel, tenzij er een beoordeling aan vasthangt. Het is een taboe, maar als een manager op het einde van het jaar een bonus krijgt als hij of zij bepaalde diversiteitsdoelen haalt, is er plots veel mogelijk. Pas dan leidt inclusief leiderschap echt tot financiële groei en vernieuwing van het bedrijf.' Wat de klant zegt: 'Ik werkte vroeger aan de top van Delhaize, een vrij mannelijke wereld, terwijl ik vandaag aan het hoofd sta van een bedrijf dat kleding ontwerpt voor vrouwen en bijna enkel vrouwen in dienst heeft', zegt Joachim Rubin, CEO van het Belgische modelabel LolaLiza. 'Ik benaderde YIN United omdat ik me als baas wil kunnen verplaatsen in de schoenen van mijn vrouwelijke collega's en klanten. In de eerste plaats inspireert YIN mij met wetenschappelijke info, zoals studies die aantonen dat inclusieve leiders zes keer innovatiever zouden zijn. Daarnaast coachen ze mij om echt inclusiever te handelen. Zo ga ik bij de aanwerving van nieuwe krachten nooit op zoek naar een kopie van mezelf en is het onze ambitie om mode te ontwerpen voor alle vrouwen. Een rok in maat 48 betekent echter niet dat je een rok in maat 36 neemt en wat extra stof toevoegt, het vraagt een andere ontwerptechniek om het stuk mooi te laten vallen. Inclusief zijn is dus niet altijd makkelijk, maar door te luisteren naar de feedback van mijn team en onze klanten groeien we daarin.' yinunited.com