Elk jaar komt het Zweedse modehuis H&M traditiegetrouw op de proppen met een of meerdere samenwerkingen met bekende ontwerpers. De recentste samenwerking is met Liya Kebede, een Ethiopisch ex-model met een eigen duurzaam modelabel.

Liya Kebede is een van de voorlopers van duurzame mode. Toen ze startte met haar label, was ze vastberaden om enkel met ecologisch afbreekbare stoffen te werken. Daarnaast wilde ze de productie van haar lijnen in haar geboorteland Ethiopië plaatsen om meer werkgelegenheid te creëren voor de lokale vrouwen.

Na haar modellencarrière stampte ze in 2006 Lemlem Foundation uit de grond: een organisatie om vrouwen in Afrika te voorzien van betere gezondheidszorg, jobmogelijkheden, onderwijs en verantwoorde productie van stoffen. 'Lemlem' betekent 'bloeien' in het Amhaars.

Een jaar later startte ze haar eigen modelabel. Het project kreeg dezelfde naam als de stichting: Lemlem. Ze vestigde het merk in Ethiopië en de productie wordt toevertrouwd aan lokale vrouwen. De arbeidsters krijgen een eerlijk loon en de ontwerpen worden vervaardigd van organische grondstoffen. Haar doel is om het vakmanschap van Afrikaanse vrouwen in de modewereld in de spotlights te zetten en jobs te creëren voor hen.

De samenwerking tussen H&M en Kebede kwam zowel verwacht als onverwacht. H&M is al enkele jaren bezig met het imago van vervuilende keten achter zich te laten met hun 'conscious' collecties. Liya Kebede zet zich al heel haar leven in voor duurzaamheid. Ze groeide zelf op in Ethiopië en zag hoe vrouwen zich daar uit de naad werkten voor de mode-industrie. Een fast fashion merk zoals H&M hangt hier dus graag zijn karretje aan vast. Wat wel opvalt is dat het modehuis beroep doet op een onbekende ontwerper. H&M koos in het verleden steeds voor mensen van naam en haute couture designers, zoals Karl Lagerfeld, Alexander Wang en Balmain. De keuze voor Lemlem is dus een verbazende wending.

Haar collecties bestaan uit vrolijke en felle kleuren, met een knipoog naar haar roots. De samenwerking met H&M bestaat uit luchtige en zomerse stukken, zoals badkleding, zonnejurken, tops, broeken sieraden en andere accessoires. Voor het kleurenpalet mag je je verwachten aan blauwtinten, wit, fel oranje, zacht roze en enkele neonkleuren. Zoals steeds zal ze ook voor deze lijn gebruik maken van ecologische materialen, zoals organisch linnen, gerecycleerd polyester en Tencel Lyocell.

H&M x Liya Kebede © H&M

Kebede is uitgelaten over de mogelijkheden die een samenwerking met H&M met zich meebrengen. Met deze collectie bereikt ze een ander en veel groter doelpubliek dat ze bewust wil maken van duurzame en ecologische producten: 'Ik ben heel enthousiast. De timing van het project is perfect en ik ben benieuwd naar de impact van de campagne', aldus Kebede.

De collectie is beschikbaar online en in de winkels van H&M vanaf 22 april 2021.

