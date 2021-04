In het Amsterdams museum van Fashion for Good ontdek je de nieuwste baanbrekende technologieën van de textielsector. Wij namen een kijkje en lichten een tipje van de sluier.

De term fast fashion is niet meer weg te denken uit de modewereld. De vraag waar onze kleding vandaan komt en welke impact dit heeft op mens en milieu, is nog nooit zo groot geweest. De afgelopen jaren zijn bedrijven met nieuwe productietechnologieën als paddenstoelen uit de grond geschoten. Letterlijk, want ook paddenstoelen worden tegenwoordig verwerkt in kleding.

Het Amsterdamse Fashion for Good-museum is met z'n nieuwe expo 'Grow' volledig gewijd aan innovaties omtrent biogebaseerde stoffen. De modewereld staat niet stil en is klaar voor actie. Van bloemenleer tot zijde van sinaasappelschil: deze nieuwe technieken kunnen een revolutie van de industrie betekenen.

Wij gingen een virtueel kijkje nemen in het museum van Fashion for Good en ontdekten deze stoffen van de toekomst.

Spiber

Spiber maakt gebruik van 'brewed protein', geproduceerd van plantaardige biomassa. De gebrouwen eiwitmaterialen kunnen verwerkt worden in verschillende vormen, zoals delicate filamentvezels die eerder een glanzend, zijdeachtig effect hebben, maar ook gesponnen garens die er dan weer kasjmierachtig uitzien. Spiber heeft z'n fermentatieproces gepatenteerd, waardoor het bedrijf als enige deze methode kan gebruiken.

De buitenkant van de Moon Parka van The North Face bestaat uit de waterdichte 'brewed proteins' van Spiber © Spiber

The Nude Label

Dit merk maakt ondergoed met biologisch katoen, wat misschien wel een van de meest voor de hand liggende biomaterialen is. De badmode komt voort uit geregenereerd nylon. Het katoen wordt geïmporteerd uit Portugal, maar de productie van de lijn vindt lokaal plaats in Engeland. Bij het kweken gebruiken ze geen pesticiden of andere chemicaliën en de kleuring gebeurt zonder toxische stoffen. Daarnaast produceren ze ook biologische zeep zonder allergenen om je delicate kleding te wassen.

De badmode van The Nude Label, gemaakt van geregenereerd nylon © Alina Krasieva

Bioglitz

Dit is glitter gemaakt van eucalyptus. Normaal gezien wordt glitter gemaakt van microplastic, maar dit bedrijf creëerde een variant die perfect biologisch afbreekbaar is en ook niet schadelijk is voor de huid. Voorlopig zijn ze er voornamelijk in geslaagd goede alternatieven voor de make-upindustrie te produceren, maar ze experimenteren momenteel ook volop met textiel.

De glitter van BioGlitz kan je testen tijdens de expo © Alina Krasieva

Colorifix

Via DNA-sequencing maakt dit bedrijf kleurpigmenten van gemanipuleerde micro-organismen. Dit is een oplossing om kleding chemicaliënvrij te kleuren en bovendien brengt dit minder uitstoot met zich mee. In 2018 ging het modehuis Stella McCartney een samenwerkingsverband aan met de startup om zich te engageren voor een milieuvriendelijke mode-industrie.

De jurk van Stella McCartney in samenwerking met Colorifix © Alina Krasieva

Orange Fiber

Deze startup is gevestigd in Italië en produceert stoffen uit de schil van citrusvruchten. De schil van een appelsien is voor sapproducenten een grote kost aan afval, dus Orange Fiber doet ook hen een plezier door dit gewoon over te nemen en er kwaliteitsstoffen van te maken. Grote merken zoals Salvatore Ferragamo en H&M hebben al gebruik gemaakt van deze stoffen. De stof zelf ziet er zijdeachtig uit en kan gecombineerd worden met andere duurzame stoffen bij het ontwerp van een collectie.

Van appelsienen wordt zijde gemaakt © Fashion for Good

Spinnova

Dit Fins bedrijfje maakt biologische stoffen van houtpulp, zonder de toevoeging van chemicaliën en met een minimum aan water. Met de pulp creëren ze een vezelnetwerk dat ze vervolgens drogen en tot garen spinnen. Ook H&M heeft zijn karretje aan deze startup gehangen met als doel volledig circulair te worden. Deze stof is rekbaar waardoor het lijkt op katoen. Het kan gebruikt worden voor kleding, schoenen of accessoires.

Vezels worden tot garen gesponnen bij Spinnova © Fashion for Good

Voorlopig staan de laatste drie uit deze lijst van startups nog in de kinderschoenen, waardoor ze nog niet gecommercialiseerd kunnen worden. Ze hebben nog niet de middelen of capaciteit om op grote schaal biogebaseerde stoffen te ontwikkelen. Volgens een rapport van Biofabricate zal het nog enkele jaren duren vooraleer de productie van deze stoffen gerealiseerd kan worden voor grootschalige merken. Op dit moment is het enkel mogelijk voor kleine, exclusieve samenwerkingen. De eerste drie merken hebben hun product wel al in massahoeveelheden op de markt gebracht. Of er uiteindelijk voldoende productie zal komen om de hele modewereld te voorzien van biogebaseerde stoffen, is afwachten.

Dit zijn lang niet alle innovaties die in het museum tentoongesteld zijn. Andere voorbeelden zijn leer van paddenstoelen, wat een sterke structuur heeft en ook in de bouwsector kan gebruikt worden. Ook restafval van appels en bloemen dienen tegenwoordig om biosynthetisch leer van te maken voor de productie van sneakers.

In India worden bloemen vaak gebruikt voor religieuze rituelen in tempels. Na het evenement gooit men deze bloemen in de rivier, waardoor het merk Phool er niet beter op vond dat deze bloemen te verzamelen en er geurstokjes of 'fleather' (leer van bloemen) van te maken.

De geurstokjes van Phool © Alina Krasieva

De Fashion for Good expo loopt nog tot oktober en kost 15 euro voor een ticket. Door de huidige coronamaatregelen in Nederland kan je de expo ook virtueel bezoeken. Meer info en tickets vind je op de website van Fashion for Good.

Enkele begrippen: Biomaterialen: Biomateriaal is een heel algemeen gebruikt woord dat materialen beschrijft die biologisch zijn en van een levend wezen afkomstig zijn. Als je aan biomaterialen denkt, zijn waarschijnlijk de eerste dingen die in je opkomen: katoen, hennep en linnen. Omdat het woord niet echt specifiek is, kan het gemakkelijk verwarrend zijn. De wereld van biomaterialen is namelijk veel groter en evolueert voortdurend. Denk bijvoorbeeld aan zijde, fruit-'leer' (gemaakt van afval), mycelium (de wortelstructuur van paddenstoelen) of algen, spinnenzijde, cellulose (afkomstig van planten) en bioplastics, die ook allemaal deel uitmaken van de wereld van biomaterialen. Biomassa: De term biobased product verwijst naar producten die geheel of gedeeltelijk afkomstig zijn uit biomassa, zoals planten, bomen of dieren (de biomassa kan een fysieke, chemische of biologische behandeling ondergaan) Biosynthetische materialen: Biosynthetische materialen omvatten de productie van chemicaliën voor "synthetische" polymeren, zoals de voorlopers voor nylon en polyester Micro-organismen: dit zijn levende organismen zoals bacteriën, gisten en schimmels die zo klein zijn dat ze niet met het blote oog aanschouwd kunnen worden.

