La fille d'O opnieuw in strijd met Zweedse modegigant H&M

Het is niet de eerste keer dat Murielle Scherre van lingeriemerk La fille d'O in de clinch ligt met H&M. In 2016 bracht de modegigant een bh op de markt die als twee druppels water leek op de Fast Girls-beha, al jaren een bestseller van La fille d'O. Bovendien bood H&M zijn versie aan voor een luttele 19,99 euro, terwijl Scherre met haar duurzame materialen en Belgische productiekosten 110 euro moest doorrekenen.

Ondanks de duidelijke gelijkenissen, nam Murielle destijds geen gerechtelijke stappen. Naar eigen zeggen had ze geen poot om op te staan. 'Hoe kan ik als kleine speler aan de mensen duidelijk maken dat ik eerst was?', klonk het toen.

Anno 2019 lijkt dat anders te liggen. Maandag werden er enkele paspoppen met beha's naar de Brusselse ondernemingsrechtbank gebracht. Gezien de advocaat van Scherre zich specialiseert in intellectueel eigendom, wijst alles erop dat ook deze keer H&M een ontwerp van La fille d'O kopieerde.