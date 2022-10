Kunstenaar Daniel Buren in zee met Louis Vuitton: ‘Ik heb nooit de pretentie gehad om te zeggen dat ik kunst maak’

Na het station van Luik-Guillemins pakt kunstenaar Daniel Buren alweer uit met een nieuw kunstwerk, ditmaal in de vorm van een handtas. Louis Vuitton nodigde de Fransman uit om zijn bekende Capucines-tas een eigen toets te geven. ‘Ik hoop dat de tas wordt gezien als een poging tot schoonheid.’

De kans is klein dat de naam van Daniel Buren de voorbije dagen niet op je radar verscheen. Met een imposante en kleurrijke kunstinstallatie in het station van Luik-Guillemins zal hij nog tot oktober volgend jaar de vele treinreizigers begroeten en uitzwaaien. Het werk, waarbij Buren in een dambordpatroon meer dan 10.000 vierkante meter glas bedekte met zelfklevende stickers, doopte hij ‘Als uit de lucht gevallen’.

‘Op zonnige dagen zie je gekleurde vlekken op de grond, ver van je vandaan of dichtbij, afhankelijk van waar je je in het station bevindt’, wijdde Buren de installatie in. ‘Dat zou mensen die kleur onder hun voeten zien, moeten doen opkijken.’

Burens installatie in Luik ©JL DERU

En Buren blijft bezig. Deze week lanceerde Louis Vuitton voor de vierde keer zijn Artycapucines Collection, waarbij zes internationale artiesten de iconische handtas (die vernoemd werd naar de straat waar Louis Vuitton in 1854 zijn eerste winkel opende) op hun eigen manier herinterpreteerden. Net zoals in zijn kunst speelt Buren voor de Capucines met dubbelzijdig design en kenmerkende zwart-wit strepen.

Welke elementen van uw werk hebben uw Artycapucines geïnspireerd?

Daniel Buren: ‘Het onderwerp van dit werk is niet een specifieke ruimte of een precieze omgeving, die gewoonlijk centraal staan in mijn werk (zoals Burens Les Deux Plateaux in het Parijse Palais-Royal, red.). De Artycapucines heeft een heel eenvoudig ontwerp: een trapezium als basis en de boog van een cirkel als handvat. Alles begint van daaruit. Mijn eerste schets was nogal abstract, maar door van het handvat een exacte halve cirkel te maken en die op de tas zelf te plaatsen, ontstonden twee vormen: een trapezium en een cirkel.’

Als tiener heb ik meer dan honderd kunstenaars ontmoet, waaronder Picasso. Daniel Buren

Hoe was uw samenwerking met de ambachtslieden van Louis Vuitton om het ontwerp op de tas over te brengen?

‘Ik was zo onder de indruk van het vermogen van deze vakmensen om zulke hoogwaardige oplossingen in zo’n recordtijd uit te voeren. Ze bleven me verbazen. Slechts drie weken nadat ik ze mijn schets had laten zien, presenteerden ze me al een prototype dat de basis werd voor onze gezamenlijke brainstorms over mogelijke verbeteringen.’

Ziet u dit project meer als kunst of mode?

‘Ik heb nooit de pretentie gehad om te zeggen dat wat ik doe kunst is, nog minder als het om een gebruiksvoorwerp gaat. Ik hoop dat mijn Artycapucines vooral zullen worden opgevat als een poging tot schoonheid en mode. Als dat het geval zou zijn, zou dat een goed begin zijn.’

De tas is verkrijgbaar in 4 kleuren.

Wat was het eerste kunstwerk dat indruk op u maakte?

‘Toen ik 17 was, zwierf ik door Zuid-Frankrijk om de relatie te bestuderen tussen het Provençaalse landschap en de weergave ervan in schilderijen, van Cézanne tot Picasso. Door deze ervaring heb ik meer dan honderd kunstenaars ontmoet, waaronder Picasso. Hij nodigde me uit in de Victorine studio’s in Nice waar hij The Mystery of Picasso aan het filmen was met Henri-Georges Clouzot. Ik was gefascineerd en kwam verschillende keren terug. Het was dus niet één kunstwerk, maar eerder de houding van één man die mijn verlangen om te creëren en een carrière als kunstenaar na te streven, in gang zette.’

Wat zijn de terugkerende thema’s in uw werk?

‘Sinds 1967 is mijn werk gebaseerd op het belang van de ruimte waarin het wordt gemaakt. Dit begon toen ik in aanraking kwam met deze kunstenaars in hun ateliers in de Provence. Ik raakte ervan overtuigd dat er iets fundamenteels verloren ging toen hun werk van het atelier naar de tentoonstellingsruimten in de Parijse galerijen ging. Rond diezelfde tijd ging ik naar Mexico om de Muralisten te bestuderen, de 20e-eeuwse kunstenaars die na de Mexicaanse Revolutie enorme fresco’s op openbare gebouwen schilderden als educatief instrument. Elk werk was een directe weerspiegeling van zijn directe omgeving – politiek, cultureel, historisch en geografisch.’

Die benadering zette u aan het denken over de ruimtes waar u uw eigen werk ging maken.

‘Het antwoord lag voor de hand: op straat. Vanaf dat moment was mijn werk afhankelijk van zijn omgeving: waar het werd gemaakt, voor wie, waarom en hoe. Daardoor had ik geen atelier meer nodig.’