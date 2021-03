Graanmarkt 13 tovert zijn conceptstore in Antwerpen om tot een wereld van KASSL Editions. Het designerlabel zal er van 19 tot 27 maart een mini-expo houden, waarin verschillende kunstwerken en de nieuwe zomercollectie worden tentoongesteld.

Na de guerrilla expo van KASSL Editions in het Museum Voorlinden, ter ere van de opening van Amsterdam Fashion Week, wordt er nu een miniversie tentoongesteld in de Graanmarkt 13. Artdirector en scenograaf Bob Verhelst stelde de expo samen met verschillende kunstwerken van gevestigde kunstenaars. De werken zijn geïnspireerd door de nieuwe KASSL Editions collectie en zijn speciaal gemaakt voor dit evenement.

In de tentoonstelling zullen verschillende kunstwerken te bewonderen zijn, waaronder de getatoeëerde KASSL-jas van de Belgische kunstenaar Dennis Tyfus. De expo toont eveneens een sculptuur van Céline Felga, gebaseerd op het ontstaan van het label. Het werk reflecteert op hoe het begon met een authentieke vissersjas, die een vriendin vond op een Amsterdamse vlooienmarkt.

Ook 'The Pillow Sofa' krijgt een plekje in de tentoonstelling. De zetel vloeide voort uit een recente samenwerking tussen KASSL Editions en het Belgische designduo Muller Van Severen. De inspiratie werd gevonden bij de Pillow Bags van het modelabel. Als laatste zal er een uitgebreide selectie van de nieuwe Spring Summer '21 collectie van KASSL Editions getoond worden. Het designermerk presenteert een nieuw assortiment jassen en tassen.

19 tot 27 maart

Graanmarkt 13, Antwerpen

