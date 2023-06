Hoe vind je bij het online shoppen de juiste maat? 4 fitting tools getest

De juiste maat vinden is het grootste struikelblok bij het online shoppen. Veel webshops passen daar een mouw aan door gebruik te maken van online fitting tools die op basis van gerichte vragen en harde data correct je maat helpen inschatten. Wij namen de proef op de som.

Lara Laporte, webjournalist, testte de virtual fitting room van Zalando

Ik bestelde Levi’s straight leg jeans

Hoe werkt het? Zalando is volop bezig met het testen van hun virtual fitting room en beproeft in deze derde testronde 22 paar jeansbroeken. Het Duitse bedrijf is het enige e-commerce platform in Europa met een in-house ‘Size & Fit team’, dus de verwachtingen liggen hoog. Zeker omdat ik – zoals velen – een haat-liefde relatie heb met jeans. Ronde vormen, een maatje meer en een zittende job compliceren mijn ervaring. Maar Zalando’s tool klinkt veelbelovend, dus met een nieuwe portie hoop ga ik aan het testen.

Om de virtuele fitting room te betreden moet je drie zaken ingeven: je lengte, gewicht en body shape – waarvoor de opties momenteel ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ luiden. Niet geweldig inclusief noch uitgebreid, maar goed, een testfase dient om bij te leren. Vervolgens wordt er een avatar gecreëerd van ‘jouw’ lichaam. Met andere woorden: op basis van bovenstaande beperkte gegevens doet de tool een gooi naar de breedte van je heupen, de lengte van je benen, de omvang van je billen enzovoort… Nochtans vrij bepalende factoren wanneer je kleren past. Omdat ik een cropped, relaxed fit zoek, kies ik voor de Levi’s straight leg jeans, die mijn avatar – zij het in een verrassend kleinere maat – beeldig staat.

Het resultaat? Waar de relaxed fit helemaal tot recht kwam op de iets smallere benen van mijn avatar, krijg ikzelf de broekpijpen zelfs niet volledig over mijn billen gesleurd. Dat ligt eerder aan de beperktheid van de tool dan aan mijn billen, maar toch, met licht gekrenkt zelfvertrouwen en een vernieuwde vendetta stuur ik de jeans terug.

Conclusie? Blijkbaar is het Size & Fit team er mee bezig, maar als ze de avatar inclusiever kunnen maken en zich op feitelijke maten baseren in plaats van abstracte data, kan deze tool een geweldige meerwaarde bieden in de strijd tegen overconsumptie. En zo ziet de toekomst van online shoppen er weer een tikkeltje bewuster uit.

Mare Hotterbeekx, webcoördinator, testte Shavatar, de fitting tool van Unrun4254

Ik bestelde de Cathy Legging en bijpassende sportbeha van Unrun4254

Hoe werkt het? Om het aantal retourzendingen terug te dringen ging Unrun4254, het sportmerk van Olympisch kampioenen Olivia Borlée en Elodie Ouedraogo, in zee met Shavatar, een ander Belgisch bedrijf, dat claimt je lichaamsvorm correct te kunnen voorspellen tot op 7 millimeter. En dat zonder scanner.

Wie op de site van Unrun4254 op de knop ‘Find my size’ klikt, komt terecht in een menu waar je je gegevens kan invullen. Er wordt gepolst naar je leeftijd, geslacht, lengte, gewicht en cupmaat, maar ook je borst-, middel- en heupomtrek in centimeters. Voor een correcte inschatting moet je dus wel je maten kennen of opmeten. De tool slaat die gegevens op en geeft per kledingstuk aan hoe goed het op jouw lichaamsvorm zal passen ter hoogte van de middel, heup en benen. Er zijn drie zones tussen ‘strak’ en ‘los’, een pijltje geeft aan of het kledingstuk in kwestie goed valt in elk van de zones. De legging in maat M bevindt zich drie keer in de groene zone en zou dus een veilige keuze moeten zijn. Ook de beha zit volledig in de groene zone en zou dus perfect moeten passen.

Het resultaat? Beide kledingstukken passen precies zoals het zou moeten. Zonder de tool had ik wellicht de sportlegging een maatje groter genomen In dit geval heeft Shavatar het merk alvast een retourzending bespaard.

Conclusie? Het opmeten van je precieze maten is een tikje confronterend voor wie net als ik recent wat kilo’s is bijgekomen, maar het loont de moeite. Ik stel de aankoop van een sportoutfit al een paar maanden uit omdat ik mijn maten online moeilijk kan inschatten. Shavatar verhelpt mijn probleem.

Ellen De Wolf, chef mode, testte Contour Lab, de body type matchmaker-software van Marie Méro

Ik bestelde de high-waisted witte jeansbroek van Marie Méro.

Hoe werkt het? Om zijn klanten online dezelfde service aan te bieden als in zijn winkels, werkt Marie Méro sinds enkele maanden samen met de Belgische start-up Contour Lab. Zij bouwen software die een analyse maakt van je stijl en lichaamstype, en dus niet je maat.

De virtuele assistent van Marie Méro verschuilt zich op de website achter de tag ‘Find my Fit’. Ze heet Nancy en stelt zich breed lachend voor als mijn ‘persoonlijke styliste’. Nancy vraagt naar mijn stijl – houd ik van casual of eerder gekleed -, de kleuren die ik draag en of ik op zoek ben naar een trendy stuk, iets elegants of beide. Om een idee te krijgen van mijn lichaamsbouw wil ze ook weten of ik smalle of brede heupen en schouders heb, hoe lang ik ben, hoe groot mijn borsten zijn en hoeveel ik weeg. Op basis van die informatie maakt virtuele Nancy een heel ruime selectie van bijna honderd stuks uit de lente-zomercollectie die zou passen bij mijn zandloperfiguur en smaak. Ik ga uiteindelijk voor een witte, high-waisted jeans, al blijft het wat raden naar de juiste maat. In de beschrijving van de broek wordt wel voorgesteld een maat groter te bestellen dan mijn gewoonlijke maat.

Het resultaat? De broek past perfect, maar heeft toch niet helemaal de gewenste fit. Dat ligt niet zo zeer aan Nancy, maar aan mijn voorkeur om alles oversized te dragen. Ik draag hem wel, maar niet zo vaak als ik zelf hoopte. Mijn zoektocht naar de perfecte witte jeans gaat verder.

Conclusie? De filosofie achter deze software, ‘size doesn’t matter’, is leuk, maar het tackelt niet meteen het grootste probleem bij onlineshoppen: de juiste maat vinden. De selectie zou best wat strenger mogen. Nancy had meer vragen mogen stellen. Ik heb nog altijd keuze uit honderd stukken, wat een ongeoefende shopper zou kunnen afschrikken.

Aylin Koksal, webjournaliste, testte de Uniqlo MySize Assist

Ik bestelde: een geklede broek (pleated pants), linnen broekrok en bra top.

Hoe werkt het ? Uniqlo maakt gebruik van de AI-tool MySize Assist om je maat te berekenen. In andere landen, zoals de VS, is die tool een tikkeltje uitgebreider dan in België. Daar kun je je lichaam nauwkeurig meten met behulp van een camerascan: iets wat ik graag had willen testen omdat mijn gewicht de voorbije jaren veel schommelde en ik het lastig vind om mijn exacte maat te vinden. Omdat de camera-optie niet beschikbaar is in België, moet ik het stellen met de iets minder nauwkeurige vragenlijst.

Je vindt MySize Assist terug als je op de website van Uniqlo op een kledingstuk klikt, onder de tag ‘Find my size’. Eerst wordt gevraagd hoeveel ik weeg en hoe lang ik ben. Dan duid ik aan hoe ik mijn heup en buik zou omschrijven (zijn ze eerder vlak of rond?), en geef ik mijn cupmaat in. Verder vraagt Mysize Assist naar mijn leeftijd, want ook dat zou een invloed hebben op hoe het gewicht over het lichaam verdeeld is. En tenslotte vraagt de tool of ik graag heb dat mijn kleren strak zitten, of net niet. Op basis van mijn antwoorden berekent de tool dat de kans 86 procent is dat ik een medium draag. Verwarrend genoeg is de kans ook 57 procent dat ik een small draag.

Die ietwat onduidelijke aanbeveling is gebaseerd op de maat die mensen zoals ik kochten en of ze het kledingstuk achteraf terugstuurden. Ik besluit de tool te vertrouwen en de meest gehypete Uniqlo-kleding van het moment te bestellen in een medium: de pleated pants, de witte skort en de sleeveless bra top.

Het resultaat: Op het eerste gezicht lijken de onderstukken te groot, maar die twijfels ebben weg wanneer ik de kleren aantrek: ze passen en er is zelfs een beetje ruimte over rond mijn middel. Een kleinere maat had dus ook gekund, maar dat had wellicht strak gezeten. Ook de bra top zit helemaal goed, maar na enkele wasbeurten merk ik dat het een maatje kleiner is geworden. Natuurlijke materialen als katoen kunnen krimpen door de blootstelling aan hitte: een gouden tip is dus om rekening te houden met het materiaal van je kledingstukken voordat je ze gaat bestellen.

Conclusie? MySize Assist is niet super vernieuwend, maar het werkt en is een absolute meerwaarde voor wie vaak twijfelt over de maat. Het zou uiteraard nog beter geweest zijn als die nauwkeurige camera-optie ook in België beschikbaar was. Wie de tool beperkend of onduidelijk vindt, kan naast de ‘Find my size’ tag ook de maattabel van Uniqlo raadplegen, die is honderd procent betrouwbaar volgens het merk.