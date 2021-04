Berluti, het Franse luxemerk voor mannen, kondigde gisterenavond een koerswijziging aan. Het gaat verder zonder artistiek directeur Kris Van Assche. 'Eerst was ik geschokt, daarna teleurgesteld. Maar ik ben een pragmatisch persoon. Ik sla de bladzijde om.'

'Het is absoluut niet mijn taak om over strategie te praten', zei Kris Van Assche gisterenavond, 'en ik spreek ook niet in naam van het merk of de groep. Maar ik vind het wel zo eerlijk om te zeggen dat door COVID de focus op investeringen is veranderd. Ik geloof dat het verlagen van de kosten ten minste een deel van de strategie is.'

Berluti is sinds 1993 eigendom van LVMH, de luxegroep achter Dior, Louis Vuitton, Givenchy en een stuk of zeventig andere labels. Van Assche werkte drie jaar voor het merk. De nieuwe zakelijke strategie werd gisteren aangekondigd door CEO Antoine Arnault. 'Om onze toewijding voor savoir-faire en innovatie te kunnen verder zetten, hebben we besloten om Berluti voortaan zijn eigen ritme te laten kiezen', verklaarde Arnault in het vakblad WWD. 'Het huis zal kiezen hoe het zijn uitzonderlijke producten presenteert, waaronder 'collaboratieve' projecten.' In mensentaal: Berluti stopt met reguliere collecties en catwalkshows en gaat zich toeleggen op occasionele collabs. Het contract van Van Assche, dat afloopt of net afgelopen is, wordt niet verlengd, aldus nog WWD. De ontwerper, die nog enkele weken aan de slag blijft, wordt niet vervangen.'Eerst was ik geschokt', zei Van Assche over de plotse wending, 'en daarna teleurgesteld. Omdat ik niet alleen een project moest achterlaten waarvan ik nog steeds geloof dat het had kunnen werken, maar ook bepaalde mensen van mijn team. Maar ik ben pragmatisch. Toen ik hoorde over de nieuwe richting die het merk zou inslaan, was het duidelijk dat er voor mij niet langer ruimte zou zijn om te creëren en te ontwikkelen. Ik accepteer het, ik sla de bladzijde om. Ik neem alles wat ik de voorbije jaren heb geleerd, en ga voor de volgende uitdaging.'Berluti, een schoenenmerk waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1895, werd pas tien jaar geleden getransformeerd tot een volwaardig luxelabel voor mannen. Van Assche werd er voorafgegaan door Alessandro Sartori, die in 2016 naar Zegna overstapte, en Haider Ackermann, ontwerpers met diametraal tegenovergestelde esthetische visies.Kris Van Assche maakte de overstap naar Berluti van Dior, waar hij tien jaar de mannencollecties leidde. Hij werd bij Dior vervangen door Kim Jones, die op zijn beurt bij Louis Vuitton plaatsmaakte voor Virgil Abloh. De hele stoelendans was een 'moment' in de recente geschiedenis van de mannenmode. De baan bij Berluti was geen cadeau voor Van Assche. Hij ging van een van 's werelds beroemdste luxemerken naar een nichemerk met een ietwat vaag imago. 'Het was een héél moeilijke opdracht', vertelt hij daar zelf over.Maar hij had er natuurlijk wel de ervaring voor: Dior is een van de weinige labels waar de mannenafdeling een eigen, toegewijd atelier heeft. Luxemode was voor Van Assche kortom geen probleem, integendeel. Hij leek vrijer bij Berluti, had ook minder schrik van felle kleuren (zie bijvoorbeeld de pakken met kleurgradiënten voor komende winter). Hij had, en heeft, flair voor tailoring.Van Assche bestelde een nieuw logo bij M/M Paris, de favoriete grafische ontwerpers van de textielsector. Hij lanceerde een nieuw motief, de Scritto, gebaseerd op een 18de-eeuws manuscript. Hij experimenteerde met leders en patina. Hij showde in de Jardin du Luxembourg, en tot twee maal toe in de vergulde zalen van de Opéra Garnier. Hij werkte samen met kunstenaars onder wie ceramist Brian Rochefort, schilder Lev Khesin en muzikant Woodkid. En hij introduceerde kleren voor vrouwen. 'Adut, Gigi, Bella, Liu Wen kleden: dat geeft toch een aparte energie.' Hij stopte Gigi Hadid in een muntgroen, met veren versierd mannenkostuum.Op 11 maart lanceerde Berluti een collab met Ken, het vriendje van Barbie, en op 8 april presenteerde Van Assche de collectie voor komende winter met een film en een virtueel event met publiek in Shanghai. Het waren zijn laatste wapenfeiten voor het merk.Zijn mooiste herinneringen? 'De samenwerking met galerist François Laffanour, voor wie ik een aantal stukken van Pierre Jeanneret customiseerde. Dat was een droom die uitkwam. Maar ik vond het ook heel fijn om met de hand te werken aan schoenen en lederwaren. Daar was ik minder vertrouwd mee, en ik heb er veel van geleerd.'Kris Van Assche, 44, werkt intussen bijna een kwarteeuw in Parijs. Onmiddellijk na zijn opleiding aan de Academie van Antwerpen, in 1998, liep hij vier maanden stage op de mannenafdeling van Yves Saint Laurent Rive Gauche, waar Hedi Slimane toen artistiek directeur was. 'Ik had was afgestudeerd als vrouwenontwerper, en ik heb die stage aangenomen met het idee: dan ben ik in Parijs en kan ik ander werk zoeken', vertelde hij ons in 2018. 'Ik was ervan overtuigd dat ik vier maanden dassen en sokken zou ontwerpen, en dat er tijd genoeg zou zijn voor sollicitatiegesprekken bij andere huizen. Maar de praktijk bleek heel anders. Die eerste vier maanden zijn verlengd met nog eens zes maanden, en uiteindelijk ben ik twee jaar gebleven. In 2000 is Saint Laurent overgenomen door Gucci. Hedi Slimane is naar Dior gegaan om daar de mannenlijn uit de grond te stampen: Dior Homme. En hij vroeg me mee.' In 2004 ging Van Assche weg bij Dior Homme om zijn eigen label te beginnen (het ging in 2015 op hiatus). Toen Hedi Slimane vervolgens opstapte bij Dior Homme, in 2007, kreeg Van Assche de job als artistiek directeur. Hij bleef er tien jaar. In de modesctor is dat een eeuwigheid.'Ik had meer dan tien jaar mijn eigen, onafhankelijke label', zei hij gisteren. 'Ik had tien jaar de leiding over Dior Homme, een megamerk. En ik heb net drie jaar besteed aan het hervormen van traditie en ambacht bij een high-end luxemerk. Ik denk dat ik dus wel kan zeggen dat ik een breed perspectief heb als het gaat over de positionering en ontwikkeling van merken.'Hoe Berluti, dat meer dan zestig winkels heeft, er straks gaat uitzien, is nog niet duidelijk. Maar allicht worden dure basics en accessoires afgewisseld met af en toe een nieuwswaardige collab. En we gaan er voor het gemak van uit dat ook de 'bespoke' ateliers van rue de Sèvres worden bewaard. Rijke klanten kunnen daar hun pakken en schoenen op maat laten maken. En het atelier kan ook celebs kleden voor de rode loper, voer voor de feeds van de sociale media.Maar een artistiek directeur komt er dus niet meer aan te pas. Dat lijkt een soort trend. Ook bij Pucci, een ander huis van LVMH, worden de collecties sinds kort ontworpen door een anoniem team. Idem dito bij Ferragamo, dat vorige week afscheid nam van artistiek directeur Paul Andrew. Ferragamo is, net als Berluti, ooit begonnen als schoenenmerk. Dat downsizen van luxemerken is allicht verstandig vanuit zakelijk oogpunt. Het idee dat je, met de nodige investeringen, van élke snoepwinkel een gigantisch imperium kunt maken, lijkt te berusten op wishful thinking. Zeker in onzekere tijden.Wat is Kris Van Assche van plan? 'Na al die jaren is het eigenlijk best spannend om niet te weten wat de toekomst brengt', klinkt het. 'De wereld verandert, de modewereld verandert, maar ik ben goed voorbereid, en ik kan alle richtingen uit.'