Kringwinkel lanceert geüpcyclede kledinglijn: ‘Hopen tweedehands naar groter publiek te brengen’

Hoewel de Kringwinkel zijn stoffige imago intussen al een hele tijd van zich wist af te schudden, blijft de tweedehandsketen zoeken naar manieren om te vernieuwen. Samen met het ontwerpersduo Vrints-Kolsteren lanceert Kringwinkel Antwerpen nu een exclusieve capsulecollectie.

De vraag naar leuke tweedehandskleren groeit al enkele jaren, vooral bij een jonger publiek dat het plezier ontdekte van onverwachte vintage vondsten. Om nog beter mee te surfen op de tweedehandsgolf, lanceert Kringwinkel Antwerpen een opvallende kledingcollectie in samenwerking met het Antwerpse ontwerpersduo Vrints-Kolsteren, dat ook geregeld meewerkt aan onze magazines.

Nadat ze nieuwe huisstijl van de tweedehandsketen ontwierpen, groeide het idee om samen een collectie op de markt te brengen. Het duo ging met tweehonderd kledingstuks uit de rekken van de Kringwinkel aan de slag en voegde via zeefdruk unieke patronen toe. Grafici Vincent Vrints en Naomi Kolsteren doopten de collectie Re-Arrange.

Vincent Vrints en Naomi Kolsteren in kledij van Re-Arrange

Het is meteen de eerste keer dat jullie een kledingcollectie volledig zelf ontwerpen.

Naomi Kolsteren: ‘Het voelde als een logische stap in ons parcours. We werken veel in de sector, zo maken we onder andere regelmatig prints voor het modelabel Arte, en het was een idee waar we al langer mee speelden. De Kringwinkel heeft natuurlijk een groot aanbod aan kleding, wat het voor ons de ideale combinatie maakte.’

Vincent Vrints: ‘We kopen zelf ook heel veel tweedehands, om niet te zeggen bijna alles. Een nieuw kledingmerk starten voelde voor ons in deze tijden dan ook wat zinloos. Zelf zijn we veel bezig met circulariteit, waardoor het interessant was voor ons om op deze manier te werk te gaan. Door deze samenwerking hopen we tweedehands naar een groter publiek te brengen.’

Kolsteren: ‘Het was een leuke ervaring om eens het volledige proces te doorlopen, van ontwerp tot de uiteindelijke fotoshoot die we samen met Stig De Block deden. We hebben daardoor kunnen samenwerken met enkele mensen waar we al heel lang eens mee aan de slag wilden gaan.’

© Stig De Block

Wat was de inspiratie achter de prints die jullie ontwierpen voor Re-Arrange?

Kolsteren: ‘Omdat we kledij hergebruiken, vonden we het een leuk idee om ook prints, foto’s en lettertypes uit ons archief opnieuw te gebruiken voor de zeefdruk. Twee jaar geleden gaven we zelf een boek uit waarbij we ons lieten inspireren door ikebana, een Japanse vorm van bloemschikken. In het westen zetten we de bloem zelf heel erg om de voorgrond, terwijl het in Japan meer draait om de compositie of ruimte rond de bloemen. Dat vonden we inspirerend, dus gaven we er een eigen draai aan.’

Vrints: ‘De collages die we maakten werden op alle kledingstuks anders bedrukt, zodat we echt 200 verschillende items kregen. Elk stuk is daardoor uniek.’

Kolsteren: ‘Het is fijn om te zien hoe onze ontwerpen tot leven komen in de collectie.’

© Stig De Block

Hoe hebben jullie bepaald welke stuks uit het Kringwinkel-assortiment in de collectie werden geüpcycled?

Vrints: ‘Met Kringwinkel Antwerpen hebben we besproken wat voor stuks we voor ogen hadden, en zij hebben voor ons vervolgens een selectie gemaakt. We vroegen vooral om brede jeans, losse T-shirts… Het type kledij dat we zelf vaak tweedehands kopen: kwalitatieve basics.’

Kolsteren: ‘Er zitten ook enkele hele mooie leren jassen bij. Ik heb al ondervonden dat het moeilijk is om afstand te nemen van de stuks. Ik wil heel veel zelf bijhouden.’ (lacht)

Vrints: ‘Ik vind het moeilijk om favorieten te kiezen, omdat ze allemaal zo anders zijn. Het is voor ons in de eerste plaats heel leuk om te zien hoe tweedehandskleding een nieuw leven kreeg dankzij onze prints.’