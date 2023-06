Korreltje zout: voor deze handtas van Louis Vuitton heb je een microscoop nodig

Kunstcollectief MSCHF maakte een microscopisch kleine, gifgroene versie van de OnTheGo-tas van Louis Vuitton. Een vorige creatie van het collectief dat viraal ging was de Big Red Boot, een schoen die lijkt weggelopen uit een cartoon. Klein of groot: MSCHF verhit de gemoederen.

Kunstcollectief MSCHF heeft een piepkleine Louis Vuitton handtas gemaakt, nog kleiner dan een korrel zout of broodkruimel. Is het een soort microchip? Vulsel voor je holle kies? Een handtas voor microben? Niets van dat. De groene korrel is bedoeld als parodie op luxemode. Volgens Kevin Wiesner, het creatieve hoofd van MSCHF, is de miniatuurtas kritiek op de steeds kleiner wordende luxehandtassen, gezien bij merken zoals Jacquemus en Balenciaga, waardoor ze niet meer praktisch zijn. ‘Het zijn eigenlijk sieraden geworden’, aldus Wiesner in de New York Times. Aangezien je niets kwijt kunt in een minihandtas, is het louter een statussymbool.

Je kunt de miniatuurtas van MSCHF zien met het blote oog, maar om het design en logo te ontwaren heb je een microscoop nodig. De minitas is 657 micrometer hoog en 700 micrometer lang en werd met een 3D-printer gemaakt van neongroene fotopolymeerhars, met behulp van technologie die normaal gesproken wordt gebruikt voor het maken van biotechnologische structuren.

Vergiffenis

MSCHF heeft op voorhand geen toestemming gevraagd om het logo of ontwerp van Louis Vuitton te gebruiken. Wiesner zegt eerder het principe ‘vraag vergiffenis, geen toestemming’ te volgen. Zo raakten ze al eerder verwikkeld in rechtszaken, onder meer tegen Nike en Vans.

Het kunstcollectief gaat ervan uit dat Pharrell Williams, de nieuwe creatief directeur voor menswear bij Louis Vuitton, wel kan lachen met deze stunt, aangezien hij een voorliefde heeft voor objecten met bizarre afmetingen. ‘Hij houdt van grote hoeden, dus wij hebben een extreem kleine tas voor hem gemaakt,’ klinkt het.

Pharrell Williams – Getty Images

Veiling

Een bod uitbrengen kan nog tot 27 juni op het digitale veilingplatform Joopiter, waar het deel uitmaakt van de ‘Just Phriends’-veiling. Wiesner vindt niet dat de koper de tas moet tentoonstellen: ‘Stiekem hoop ik dat iemand hem opeet.’

Leuk weetje: digitaal veilinghuis Joopiter werd opgericht door niemand minder dan artiest, producer en ontwerper Pharrell Williams. Hij trapte zijn Louis Vuitton-campagne af met een beeld van een hoogzwangere Rihanna, die enkele stevig uit de kluiten gewassen tassen met Louis Vuitton-logo meezeult. In tegenstelling tot de miniatuurtas kun je daar heel wat in kwijt. Toeval of met opzet? In ieder geval hoedje af, want deze samenloop van omstandigheden zorgt voor extra buzz rond zijn debuut voor Louis Vuitton.

MSCHF kon op heel wat bijval rekenen, maar niet iedereen vindt de parodie geslaagd. Sommigen vinden het hypocriet dat de tas momenteel geveild wordt voor een aanzienlijke som, anderen vinden het niet kunnen dat Louis Vuitton niet op de hoogte werd gesteld van de stunt. Een van de lezers van het New York Times artikel over de handtas stelde zich de vraag waarom er plastic zandkorrels op de wereld worden losgelaten: ‘Dus, nu maken we microplastics met opzet?’

MSCHF laat de gemoederen alweer hoog oplaaien. Maar dat is exact hun bedoeling, dus missie geslaagd.

Mini of Maxi?

In de eerste aflevering van het vierde seizoen van Succession werd de spot gedreven met een ‘ludicrously capacious bag’ van Burberry.

In onderstaande SNL sketch werd al gelachen met de obsessie van rijke fashionista’s met mini-accessoires.