De winterkoopjes zijn vandaag gestart, maar komen traag op gang. Dat zeggen de federaties Comeos en Mode Unie. Die laatste hoopt dat het Overlegcomité - dat zich eind deze week buigt over de coronamaatregelen - snel perspectief zal bieden.

Bij de zelfstandige modewinkels werd maandag de helft minder verkocht dan op de eerste dag van de wintersolden vorig jaar, zo blijkt uit een rondvraag van Mode Unie. De federatie heeft het over een start 'in mineur'. Maar het cijfer moet wel worden genuanceerd, want vorig jaar viel de eerste dag van de winterkoopjes op een vrijdag, in de kerstvakantie. Nu was het dus een maandag en dan is het traditioneel erg kalm in de winkelstraten. Bovendien gaat het om een maandag na de kerstvakantie en zijn veel mensen opnieuw aan het werk gegaan. Ook het weer speelt een rol, naast de coronamaatregelen.

'Mensen kopen nu alleen nog kleding als ze het echt nodig hebben'

Bij Comeos, dat de grotere winkelketens vertegenwoordigt, is men wel positief over de eerste soldendag. 'De handelaars zijn tevreden over de opkomst voor een maandag', klinkt het. Volgens Comeos deden winkelstraten in vooral kleinere provinciesteden het beter dan de shoppingcentra. Ook online wordt er nog altijd veel gekocht. Vooral winteritems (jassen, truien ...) zijn in trek door de lagere temperaturen. De federatie verwacht ook dat er komend weekend een grotere opkomst zal zijn. Maar bij Mode Unie vreest men toch dat de solden weinig succesvol zullen zijn zolang er geen perspectief wordt geboden.

Flaneren

De voorbije maanden waren al zwak voor de modewinkels en ook het afgelopen weekend, toen er al koppelverkoop werd georganiseerd, was geen groot succes, zegt Delanghe. 'Er was wel volk in de winkelstraten, maar heel wat mensen flaneren gewoon wat.' Volgens Mode Unie is het belangrijk dat er eindelijk perspectief wordt geboden, zodat de mensen weer plannen kunnen maken en zin hebben om zich op te kleden. 'Mensen kopen nu alleen nog kleding als ze het echt nodig hebben, omdat ze meer thuiswerken, er amper feestgelegenheden zijn en ze geen vrienden en familie meer zien', klonk het afgelopen weekend.

Daarnaast hoopt men ook op positieve communicatie van de overheid. 'Shoppen moet uiteraard veilig gebeuren, maar als dat kan, dan moet het ook gezegd worden', meent Delanghe.

Bij de zelfstandige modewinkels werd maandag de helft minder verkocht dan op de eerste dag van de wintersolden vorig jaar, zo blijkt uit een rondvraag van Mode Unie. De federatie heeft het over een start 'in mineur'. Maar het cijfer moet wel worden genuanceerd, want vorig jaar viel de eerste dag van de winterkoopjes op een vrijdag, in de kerstvakantie. Nu was het dus een maandag en dan is het traditioneel erg kalm in de winkelstraten. Bovendien gaat het om een maandag na de kerstvakantie en zijn veel mensen opnieuw aan het werk gegaan. Ook het weer speelt een rol, naast de coronamaatregelen. Bij Comeos, dat de grotere winkelketens vertegenwoordigt, is men wel positief over de eerste soldendag. 'De handelaars zijn tevreden over de opkomst voor een maandag', klinkt het. Volgens Comeos deden winkelstraten in vooral kleinere provinciesteden het beter dan de shoppingcentra. Ook online wordt er nog altijd veel gekocht. Vooral winteritems (jassen, truien ...) zijn in trek door de lagere temperaturen. De federatie verwacht ook dat er komend weekend een grotere opkomst zal zijn. Maar bij Mode Unie vreest men toch dat de solden weinig succesvol zullen zijn zolang er geen perspectief wordt geboden. De voorbije maanden waren al zwak voor de modewinkels en ook het afgelopen weekend, toen er al koppelverkoop werd georganiseerd, was geen groot succes, zegt Delanghe. 'Er was wel volk in de winkelstraten, maar heel wat mensen flaneren gewoon wat.' Volgens Mode Unie is het belangrijk dat er eindelijk perspectief wordt geboden, zodat de mensen weer plannen kunnen maken en zin hebben om zich op te kleden. 'Mensen kopen nu alleen nog kleding als ze het echt nodig hebben, omdat ze meer thuiswerken, er amper feestgelegenheden zijn en ze geen vrienden en familie meer zien', klonk het afgelopen weekend. Daarnaast hoopt men ook op positieve communicatie van de overheid. 'Shoppen moet uiteraard veilig gebeuren, maar als dat kan, dan moet het ook gezegd worden', meent Delanghe.