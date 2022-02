Het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting heeft een art-nouveautopstuk aangekocht: de Wolfers hanger "Medusa". Het juweel krijgt een plek in de Wolferswinkel, de permanente tentoonstelling in het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel.

Philippe Wolfers (1858-1929) behoort samen met Victor Horta, Henry van de Velde en Paul Hankar tot de topactoren van de Belgische art-nouveau met internationale faam.

De hanger, ontworpen in 1898, wordt internationaal aanzien als een icoon van de Belgische art-nouveaujuweelkunst. Het juweel, dat bestaat uit goud, email, ivoor, opaal en diamant, was lange tijd in privébezit. Omdat de eigenaar het juweel in België wilde houden, bood hij het eerst aan de Koning Boudewijnstichting aan. Dankzij haar Erfgoedfonds kon ze de hanger aankopen en in bruikleen geven aan het Museum Kunst & Geschiedenis in het Brusselse Jubelpark.

"De verwerving van het stuk is een onmisbare aanvulling voor de unieke collectie juwelen van Philippe Wolfers. Binnen de groep van de Wolfersjuwelen met een symbolistische inslag, is dit het absolute meesterwerk van de kunstenaar", aldus Werner Adriaenssens, conservator Decoratieve Kunsten van de 20ste eeuw bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. (Belga)

