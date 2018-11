Knuffelmode: comfy outfits voor overdag

Merken die bekendstaan om hun nachtmode brengen steeds vaker comfy outfits voor overdag. Denk luxe joggings, lekker losse broekpakken in fleece of fluweel, teddy jassen en warme poncho's.

Van het bed naar buiten, dat is de belangrijkste evolutie die de slaapmodefabrikanten de laatste jaren doorgemaakt hebben. 'Toen we acht jaar geleden met het label Lords&Lilies startten, hebben we meteen al een beperkt aanbod homewear in de collectie opgenomen. Ondertussen is homewear goed voor meer dan de helft van de omzet', zegt Cathy De Rooij, marketingverantwoordelijke van Jellycoe, de Belgische fabrikant achter de labels Woody, Lords&Lilies en Manned. 'Eigenlijk spreken we niet langer van homewear, maar gewoon van comfy wear omdat ze zowel binnenshuis als buitenshuis gedragen wordt.

'Het zijn kleren die je aantrekt wanneer je thuiskomt van je werk en die je meteen in vrijetijdsmodus brengen. Het is vooral het knuffelgehalte van de stoffen dat de consument zo aanspreekt.'

Dit is een trend die ook bevestigd wordt door An Kluft, managing director van het Belgische bedrijf Pluto. 'De laatste 7 jaar is de homewear geëvolueerd naar leisure en travel wear. Die verschuiving is er vooral gekomen onder invloed van de nonchalantere stijl in de bovenmode. Het grote verschil tussen gewone casual kleren en onze collecties? Het comfort en de zachte materialen. Het gevoel is totaal anders.'